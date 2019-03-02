【Food Stop】日式涮涮鍋壽喜燒　點食先啱？

香港人鍾意打邊爐可以說無人不曉，日本人同樣喜愛鍋物，最出名就有涮涮鍋（Shabu Shabu）和壽喜燒（Sukiyaki），很多人會以為兩者食法差不多，只要將食材放在鍋內加湯或醬油吃便成，不過我「美食亭」的老友原榮作師傅就話咁樣食係錯晒！貴為銅鑼灣一間高級日本料理的主廚，他自然對日式美食瞭如指掌，今日請他來講解一番。



【涮涮鍋】

他說傳統的涮涮鍋，吃肉和蔬菜等有一定的次序，最後更不會加飯或烏冬來吃，因為湯底和這兩種食材唔多夾。正確的食法是將肉圍住湯鍋涮一圈，拿起後放在加了葱粒、蘿蔔蓉的柚子醋內，再加點青檸汁來吃，大家也可選擇配葱花芝麻醬吃。吃到差不多，就可以將剩下的牛肉和蔬菜放在鍋內，一拼煮熟品嘗，最後加入蛋麵煮熟便完成整個步驟。



【壽喜燒】

至於壽喜燒，會先在鍋內抹上牛脂肪，燙牛肉後蘸生雞蛋食。當中又有分關東和關西風格，前者加牛肉後會放大葱，倒入加了幼沙糖的醬油來吃，後者會直接在牛肉上加幼沙糖再淋醬油來吃。師傅經過鑽研後，又將關西風格略作改良，抹完牛脂後，先在鍋在加粗沙糖，再加牛肉和醬油，最後蘸蛋汁來吃。「白沙糖本身太甜，粗粒沙糖味道較溫和，調轉放糖和牛肉的次序，就唔怕加醬油時令沙糖融掉。」吃到中段，可在鍋內倒入鰹魚湯和蔬菜煮腍，再放剩下的牛肉，吃完後可放烏冬來煮，烏冬內再加點天婦羅碎、白蘿蔔蓉和雞蛋，吃起來非常滋味。