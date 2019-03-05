IB攻略：英國升學4大秘技

英國大學係好多IB學生畢業都會選擇升學嘅地方，但係好多家長都唔係太清楚應該點樣準備先可以入到英國Top tier嘅大學。以下四個秘技希望可以幫到各位讀者！



1.英國大學報名用UCAS：

如果IB學生想赴英報大學，一定要經過The Universities and Colleges Admissions Service （簡稱UCAS ）。呢個制度係一個中央系統，即係學生唔係逐間敲門，要報英國大學，就一定要經UCAS。UCAS限制咗學生最多報5間英國大學，所以唔似美國咁，學生可以報10-20間大學，每間都遞表。



2.留意英國大學報名死線：

英國最出名嘅兩間大學，分別係劍橋同牛津，報名截止時間同其他大學比早上三個月。其他大學如倫敦大學，倫敦商學院，華威大學等等，截止日期通常係一月中 （例子：2020/1/15) 。但係學生報讀劍橋牛津的話，截止日期將會係前一年的10月中 (例子：2019/10/15)。不過學生要留意，UCAS係一個中央系統，如果你諗住報其他英國大學，你唔可以淨係填劍橋牛津兩間，其他唔填住，一報劍橋牛津，5間英國大學都必須10月中全部填好。



3.英國大學只可以遞交一份個人陳述（Personal Statement）：

個人陳述佔英國大學收生準則非常大的比例，尤其係英國最高學府，學生絕對唔可以淨係靠IB成績，因為對手嚟自世界各地，報得最Top嘅大學，大家都差不多成績，如何突出自己，一定要靠個人陳述。個人陳述只可以交一份，意思即係5間大學，都係睇同一份個人陳述。如果學生心大心細，報咗法律系，又報醫科，學生嘅個人陳述唔可能標青，因為個人陳述要表達到學生對某一科的熱情同專業，學生好難喺短短幾百字介紹自己喜歡法律，又非常嚮往醫科，所以學生一定要揀定方向才報英國大學。



4..英國大學睇重實習經驗：

UCAS內裏有一欄Employment嘅表格要填寫。學生會覺得奇怪，明明係學生又點會有Employment（就業經驗）呢？IB學生如果非入英國頭5名嘅大學，就一定唔可以漏空該欄。例如，學生有意報讀法律系，應該至少要有一個喺律師樓嘅實習經驗，如果醫科生就要有喺診所或醫院實習嘅經驗。實習經驗亦都可以令學生嘅個人陳述更加豐富同充實。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣