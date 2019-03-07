S10行貨開售！　開箱深度評測

Samsung Galaxy S10終於在香港開售，新機被譽為十年「智」佳，屏幕、鏡頭、處理器、解鎖及充電方法都有所革新，相信各位對它也充滿好奇，以下就進行開箱評測，讓大家入手前有個準備！



問：新機包裝有咩？

答︰一如以往，S10用上黑色包裝，機面印有型號暗花，打開包裝會找到手機、三腳快充火牛、AKG入耳式耳機、透明背蓋、USB線及Type-C轉插。留意全線S10出廠時已預先貼上屏幕保護貼，出機後毋須再「撲」芒貼了！



問︰指紋鎖反應如何？

答︰S10及S10+首度採用超聲波屏下指紋鎖，利用超聲波掃描指紋的立體圖像，防偽能力更高。實測見，指紋登記時間約25秒，比上代花時間，但之後解鎖極快，倒轉按壓、手濕或熄芒都認到。然而記者也發現，當貼上部分非專用保護貼時，指紋鎖有機會失效。



問：長時間打機燙手嗎？

答︰港版S10搭載了S855旗艦處理器，以12GB RAM版本作測試，《AnTuTu》高達36萬分，位列手機榜第一。另外它在《AI Benchmark》測試中也位列榜首，反映AI效能超班。S10內置了散熱板冷卻系統，打機1小時，處理器平均只有35℃；以測溫槍量度機背也只有36℃，完全唔燙手！



問：畫質聲效正唔正？

答︰S10+坐擁6.4吋Infinity-O巨芒，跟上代6.2吋屏幕的S9+比較，兩機體積相若，但S10+明顯睇得更多，而且色準稍稍優勝。內置AKG立體聲喇叭，橫置睇片時兩邊聲音平均，從機背的震動更感受到輸出強而有力。



問：無線反充快唔快？

答︰新機支援Wireless Powershare技術，當電量滿30%時，就能反向替其他Qi裝置無線充電。測試發現連iPhone XS Max都充到，而且隔着機殼一樣得，用來充S9+的話，約30分鐘可充13%電，速度算快。它還支援雙向充電，即手機充電時也可無線充其他裝置，方便！