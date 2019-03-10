貓咪「煲水」咕嚕咕嚕......做咩呀！

一樣米養百樣人，一樣糧養百樣貓，貓貓出名性格各有不同，就算是資深貓奴，同一種飼養方法都不能應用在所有貓貓身上，只因主人實在太「個貓主義」，更何況是新手貓奴？相信新手們其中一種疑惑，就是傳說中的「煲水」聲，究竟代表甚麼？



【滿足的表現】

貓貓所發出的 「煲水」聲，就是那一陣陣低頻的「咕嚕咕嚕」（Purr），對於新手貓奴又或少有接觸貓咪的朋友來說，聽到時難免感到不知所措，猶其你只是剛剛撫了貓大人幾下，做咩呀！放心，此情此境，正正是主子對你的正面回應，那一聲聲的「咕嚕咕嚕」不用「菇菇Translate」都可以翻譯為「你摸得好舒服，繼續啦！」通常輕撫貓咪的額頭，又或輕力抓牠們的下巴，貓咪感到大滿足就會開始「煲水」，同樣地，當牠們突然轉性向你撒嬌，都一樣會瘋狂「煲水」，務求喚起你的100%注意力，那怕你正在上網或睇電視，總之本王需要錫錫、你就要立即和應。此外，有貓咪想開吃的時候，都會以 「煲水」聲來「警告」你---喂，奴才，餵貓糧啦，最好係罐罐啦！



【兇惡的意味】

關於「煲水」聲，雖然大部分認知是開心、輕鬆的表現，但硬幣永遠有兩面，如果貓咪感到不安，又或陌生環境令其失去安全感，例如不習慣外出的貓咪坐車時，因為一直不能讓身體保持平衡而感到厭煩，都一樣會發出「煲水」聲，不過資深貓奴就會知道，這種帶有不快的「煲水」聲，其實會透出兇惡的意味，即比平日高分貝又或更低沉卻帶「呼呼」聲，激烈時甚至會演變成咆哮，把聲都幾難聽的！值得注意昰，如果貓咪生病，都可能會發出一陣陣低沉的「咕嚕」，睇慣主子眉頭眼額的主人，就要立即帶主子去睇獸醫了。



【血液震盪的聲音】

說了這麼久，其實貓咪的「煲水」聲是哪裏來？原來「煲水」聲不是從喉嚨所發出的，「煲水」聲是一種由胸腔主靜脈內的血液震盪所發出來的聲音，主因是當靜脈通過橫膈膜時，靜脈周圍的肌肉就會收縮，好像貓咪弓起其背時，這動作就會截斷了血流，從而產生震盪，而震盪的聲音通過充滿空氣的支氣管和氣管，就演變成「咕嚕咕嚕」了。咁，你今日同主子「煲水」未呀？