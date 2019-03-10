日本原音　AVIOT真無線耳機

香港人崇日也崇質，音響產品由日廠推出，未聽已經加分。最近市場又多個好選擇，就是由日廠AVIOT開發的真無線耳機TE-D01b。此耳機最初以眾籌形式推出，在項目發布後24小時內便達到目標金額，最終籌得目標金額的20倍資金。去年11月在日本正式上市，旋即獲得日本視聽器材獎項「VGP大獎」頒發「無線耳機大賞」，果真先「聲」奪人！



外形上，耳機帶有簡約和風味道，每邊只有5g，輕如無物。其SpinFit耳塞能塞進耳道深處，提高隔音效果。跟機有SS、S及M 3種耳塞尺碼選擇，全部用上高級柔軟矽膠打造，符合人體工學，長時間佩戴依然舒適。而且耳機防水等級達到IPX7，用後直接沖水清洗都無問題。



音色方面，單體採用6mm動圈，頻響為20Hz-20kHz，據知開發時經由日本音頻專家使用了大約1,000首日文歌曲進行調音，跟時下品牌多由中國廠商調音不同，標榜純粹的日本音色。試聽發現，耳機輸出偏向中性，強調人聲，聽流行曲時主唱十分突出，樂器聲亦清晰。只是低音力度不算大，只有少許下潛力，愛聽重型音樂的用家未必習慣，但基本功十分紮實，作為一款千多元的耳機，表現合格有餘。



耳機另一賣點是用上了Qualcomm的QCC3026晶片，支援True Wireless Stereo Plus技術，並兼容SBC、AAC等常用藍牙編碼及aptX無損音頻編碼。實測連線穩定，即使在街上也鮮有斷線問題。耳機可連續播放9小時，放於充電盒內充電更可提供60小時的電池使用時間，超級長氣！