英國、澳洲、香港　獸醫大學收生要求全公開！

香港IB學生，尤其修讀生物化學嘅學生，除咗醫科之外，當中有唔少人都有意報讀獸醫課程。筆者教育中心都出產唔少劍橋，英國皇家獸醫學院（Royal Veterinary College）、澳洲悉尼大學，甚至係2017年9月才剛開辦獸醫課程的香港城市大學等等。究竟喺英國、澳洲，同埋香港報讀獸醫，有乜嘢唔同，同有乜需要留意呢？



【報讀英國獸醫須知】

先講講劍橋獸醫，呢個係全英國最Top，牛津都無獸醫課程。IB收生要求去到40-42分，高等成績要有至少776。學生一定要讀高等程度的化學，另外修讀高等程度的生物，物理或數學，先至達標。即係話，如果IB學生無讀化學，基本上同獸醫無緣。英國獸醫讀幾多年？總共要6年！最後一年更要強逼學生做26個禮拜嘅Clinical extramural studies（EMS）placement，即係實習生計劃。如果學生無40分，又想讀獸醫，有乜嘢選擇呢？University of Liverpool亦都係一個不錯嘅選擇。收生要求去到IB 36分，不過要求一定要有生物化學高等程度，HL科目要有666，所以都唔容易。



【報讀澳洲獸醫須知】

澳洲University of Sydney, Queensland, Melbourne都喺世界大學榜上有名，亦都係香港IB學生另一個獸醫出路。悉尼大學要求39分，而且生物化學，一樣要高等程度。Queensland要求甚至去到42分IB，要求一定要有化學高等，同學可以揀生物或物理高等程度。反而，Melbourne大學收生分數不高，31分IB，不過代價係學生要修讀3年Vet Science課程（非醫生學位），然後再繼續Doctor of vet Science，科目要求係生物、化學或物理，任揀一科。



報讀香港獸醫須知：

全香港只有一間大學提供獸醫課程，就係城市大學，由於太新，喺世界大學暫時沒有排名。不過都係爭崩頭，因為香港只收15個獸醫學位，平均40-60人爭一個學位！官網嘅收生要求不高。



城市大學

Grade 5 in English HL OR Grade 6 in English SL; AND

Grade 4 Mathematics HL OR Grade 5 in Mathematics SL; AND

Grade 4 in Chemistry HL and Biology#. # Biology is a recommended subject for 2019 entry and will be a compulsory subject from 2020 entry onwards.



reference：http://www.cityu.edu.hk/cvmls/en/Programmes/BVM/Requirements.html



不過同學千祈唔好盡信，香港唔興公開平均收生準則，如果你考4分化學或者生物，筆者可以同你講100%無機會入到。不過大家可以睇到，最後城市大學獸醫要求嗰行，係2020年開始的入學，生物化學都一定要高等程度。所以同學有意報讀獸醫課程，最好選讀生物化學為高等科目，等自己多啲選擇！



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣