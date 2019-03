英國、澳洲、香港　獸醫大學收生要求全公開！

香港IB學生,尤其修讀生物化學嘅學生,除咗醫科之外,當中有唔少人都有意報讀獸醫課程。筆者教育中心都出產唔少劍橋,英國皇家獸醫學院(Royal Veterinary College)、澳洲悉尼大學,甚至係2017年9月才剛開辦獸醫課程的香港城市大學等等。究竟喺英國、澳洲,同埋香港報讀獸醫,有乜嘢唔同,同有乜需要留意呢?



【報讀英國獸醫須知】

先講講劍橋獸醫,呢個係全英國最Top,牛津都無獸醫課程。IB收生要求去到40-42分,高等成績要有至少776。學生一定要讀高等程度的化學,另外修讀高等程度的生物,物理或數學,先至達標。即係話,如果IB學生無讀化學,基本上同獸醫無緣。英國獸醫讀幾多年?總共要6年!最後一年更要強逼學生做26個禮拜嘅Clinical extramural studies(EMS)placement,即係實習生計劃。如果學生無40分,又想讀獸醫,有乜嘢選擇呢?University of Liverpool亦都係一個不錯嘅選擇。收生要求去到IB 36分,不過要求一定要有生物化學高等程度,HL科目要有666,所以都唔容易。



【報讀澳洲獸醫須知】

澳洲University of Sydney, Queensland, Melbourne都喺世界大學榜上有名,亦都係香港IB學生另一個獸醫出路。悉尼大學要求39分,而且生物化學,一樣要高等程度。Queensland要求甚至去到42分IB,要求一定要有化學高等,同學可以揀生物或物理高等程度。反而,Melbourne大學收生分數不高,31分IB,不過代價係學生要修讀3年Vet Science課程(非醫生學位),然後再繼續Doctor of vet Science,科目要求係生物、化學或物理,任揀一科。



報讀香港獸醫須知:

全香港只有一間大學提供獸醫課程,就係城市大學,由於太新,喺世界大學暫時沒有排名。不過都係爭崩頭,因為香港只收15個獸醫學位,平均40-60人爭一個學位!官網嘅收生要求不高。



城市大學

Grade 5 in English HL OR Grade 6 in English SL; AND

Grade 4 Mathematics HL OR Grade 5 in Mathematics SL; AND

Grade 4 in Chemistry HL and Biology#. # Biology is a recommended subject for 2019 entry and will be a compulsory subject from 2020 entry onwards.



reference:http://www.cityu.edu.hk/cvmls/en/Programmes/BVM/Requirements.html



不過同學千祈唔好盡信,香港唔興公開平均收生準則,如果你考4分化學或者生物,筆者可以同你講100%無機會入到。不過大家可以睇到,最後城市大學獸醫要求嗰行,係2020年開始的入學,生物化學都一定要高等程度。所以同學有意報讀獸醫課程,最好選讀生物化學為高等科目,等自己多啲選擇!



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣