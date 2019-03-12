脊字筆提：高低膊男求助脊醫　竟忽略告知腳痛

早前一位40多歲男士，經朋友介紹前來求助脊醫，他跟許多都市人一樣，即使沒有嚴重受傷，但隨着年月增長，身體均出現不少痛症。不過，他對於脊骨神經科並不熟悉，以為脊醫只能處理他的脊側問題，而忽略把腳痛情況告知。



這位男士熱愛運動，每星期跑步兩、三次，周末又會行山，在運動前後有拉筋熱身；但近年感到痛症多了，懷疑是與過量運動有關。某次，與朋友游水，朋友指他有高低膊，肩甲骨位高低不一，腰部左右兩邊肌肉大小明顯差別，站立時重心更側向一邊，於是在朋友建議下去看脊醫。



他向我說希望治療高低膊，我再詳細問症了解，他才說出腳底、膝關節和盆骨均感到痛楚。他謂，覺得脊骨神經科醫生只會處理腰背脊椎問題，所以誤以為毋須提及腳痛。



其實，脊醫在學習關節矯正的同時，要接受數百小時解剖學訓練，並參與內臟病理和腦神經科課程，對於身體任何有機會出現痛症或功能問題的地方，包括肌肉、韌帶、關節、神經線、血管等，都能夠作出診斷及矯正，所以治療背後涉及科學理論。



至於這位男士的痛症，涉及身體多個關節問題，他說早上起床第一步落地，腳板會極痛；行得多，跑得多，不止腳板痛，其中一隻腳膝關節內側亦會痛，更有盆骨痛。檢查發現，他患有脊椎側彎和扁平足，因而全身力度集中在一邊腳，而這隻重心腳的扁平足情況更為嚴重。



從X光片顯示，他的脊椎呈S形，腰椎多節位置左右不對稱，形狀不同，盆骨兩邊亦有明顯大細分別，故此，定義為先天脊椎側彎。雖然他求醫目的是矯正高低膊，但是先天脊椎側彎患者，此問題未必可處理到，能夠使到肌肉平衡已經很好。



脊醫可教導他訓練肌肉平衡的日常方法，至於腳底痛、膝關節痛和盆骨痛，脊醫可處理這些關節功能問題，並度身訂造鞋墊改善扁平足。經過幾次治療，他去跑步明顯沒有了之前的腳板痛，膝關節痛也消失。病人亦因此明白，脊骨神經科醫生能夠幫助脊椎以外的關節問題。



脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家