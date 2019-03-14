【健樂事】5款易煲祛濕素湯

隨着資訊發達，如今人人都懂一些養生道理，踏入春季，天氣潮濕，人最容易「濕重」，所以不少人都知道祛濕的重要性，要祛濕可以於飲食上調節，最方便當然是煲一煲祛濕靚湯，全家啱飲，之不過，湯就飲得多，不如改改口味，煲一個祛濕素湯吧！



【主打薏米】

素湯的好處和肉湯可謂無分軒輊，只是湯水沒放肉類就更見清潤，對脾胃的負擔又少一些。今天介紹的5款祛濕素湯，主打可說是薏米，因為薏米有清熱祛濕功能，而且健脾胃、消水腫、寧神安眠及利小便，好處多多，堪稱為幫助身體排水的最佳神器。



1.薏米蓮子腐竹湯

材料：薏米2両、蓮子20粒、腐竹2張、銀杏10粒、粟米2條、紅蘿蔔1條、陳皮1片

做法：

1.先將所有材料洗淨，薏米泡水2小時，備用。

2.紅蘿蔔削皮，切成大塊，粟米也可切成大段，備用。

3.在鍋中放入8碗水，然後放陳皮，待水煮開後，將入所有材料放入，以大火煮20分鐘，再轉小火煮2小時，加鹽調味，即成。



功效：薏米消水腫，蓮子補脾潤腸、清心安神，此湯能健脾胃，利水清肺，而且清新醒胃。



2.菜乾茶樹菇扁豆薏米湯

材料：菜乾、茶樹菇各30克，扁豆、薏米各20克，蜜棗2粒，薑3片

做法：

1.先洗淨菜乾及茶樹菇，然後浸泡菜乾20分鐘，茶樹菇洗淨後亦需浸水。

2.將扁豆和薏米洗淨，備用。

3.煲內加入2,000毫升清水，大火將所有材料煲滾後，改細火再煲2小時，加鹽調味即可。



功效：菜乾具消燥除熱、通利腸胃、下氣消食的作用；茶樹菇則有補腎滋陰、健脾胃、提高免疫力功效；扁豆和薏米均具健脾祛濕之效。此湯能清肝潤肺，健脾祛濕。



3.芡實薏米淮山蓮藕湯

材料：淮山15克、薏米10克、芡實10克、紅棗5粒、蓮藕2節、紅蘿蔔1條



做法：

1.蓮藕和胡蘿蔔切件，備用。

2.先煲淮山、芡實、薏米，滚熱後即轉小火煲1小時。

3.加入蓮藕和紅蘿蔔、紅棗，同煲30分鐘後，加適量鹽調味，即可。



功效：淮山、蓮藕、芡實均具健脾功效，薏米當然是健脾益氣、祛濕，至於紅蘿蔔就具健脾消食、潤腸通便作用。



4.合掌瓜薏米腰果湯

材料：合掌瓜半斤、紅蘿蔔半斤、薏米1両、蓮子1両、腰果20枚



做法：

1.合掌瓜、紅蘿蔔去皮切塊後，備用。

2.將全部材料放入鍋內，以9碗水先浸泡30分鐘，之後開大火煲至水滾，再以小火煲1小時，加鹽調味便可飲用。



功效：合掌瓜、紅蘿蔔皆健脾消食、養肝明目，薏米清利濕熱，蓮子養心益腎，腰果有植物性油脂。這款素湯具養肝明目，健脾袪濕之效。



5.薏米粟米煲冬瓜

材料：冬瓜連皮1斤半、薏米1両、粟米1條、紅蘿蔔1條、陳皮1片



做法：

1.冬瓜去皮去籽，切成方塊，備用。

2.紅蘿蔔批皮，洗淨，滾刀切塊。.粟米切塊

3.將所有材料以3碗水用大火煲滾，然後以細火再煲半小時。加鹽，即可。



功效：冬瓜性味甘、淡、微寒，具袪濕清熱，除煩止渴，利水消腫功效，由於冬瓜皮的利水消腫效果顯著，夏天食用更佳。