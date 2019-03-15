三界五行：不動明王與阿彌陀佛

生肖屬雞的人，終身本命佛是不動尊菩薩。不動尊菩薩，密宗又稱為「不動明王」。不動，是慈悲的菩薩心腸非常堅固，不可動搖；尊是本尊、尊貴、值得尊敬的；而「不動明王」意思是，佛心不可動搖，有智慧的光明。佛教稱迷失、看不到真相為「無明」，有佛光照耀明白真理，就是「無無明」；王，是統率一切的法力。



大日如來、金剛般若蜜多菩薩、不動明王表面看來是三尊不同本體，但密宗尊大日如來為身密、金剛般若波羅菩薩為語密、不動明王為意密。密宗有五大明王，不動明王是五大明王的首座。在漢佛教，不動明王、觀音菩薩、地藏王菩薩，並列為三大主尊供奉。



生肖屬狗、屬豬的人，終身本命佛是阿彌陀佛。阿彌陀佛是西方極樂世界的本尊，統率西方淨土，觀音菩薩與大勢至菩薩是左右肋侍，輔助教化。佛教起源於古印度，分三路傳播，一路傳到泰國、緬甸、越南、柬埔寨……等國，稱為南傳佛教；一路傳到中國西藏，稱為藏傳佛教；一路傳到中國大部分境內，稱為漢傳佛教。漢傳佛教門派很多，最大宗派有八個：淨土宗、禪宗、密宗、律宗、天台宗、唯識宗、三論宗、華嚴宗。淨土宗尊阿彌陀佛為佛祖。阿彌陀佛與釋迦牟尼佛是佛國兩大宗師，阿彌陀佛比釋迦牟尼佛成佛較早，阿彌陀佛在西天建造了西方極樂世界，釋迦牟尼佛在凡間的娑婆世界渡化苦難眾生。



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