三界五行：佛家七寶【銀】辟邪避禍

在所有佛經的七寶排名中，銀緊跟金之後，名列第二。佛家認為，銀光是佛祖身上的聖光，可以息災解難，轉危為安。由於白銀的價錢比黃金便宜得多，再加上它有醫療實用價值，所以，無論在皇家還是兵家，在醫家還是在尋常百姓家，都被廣泛使用。



純銀遇到有毒物體，即時會變黑，皇帝進食前，侍餐的太監或宮女，都會先用白銀造的筷子，試探飯菜羹湯，以保平安。皇帝出巡，都用銀瓶子裝水，監察水源是否潔淨，企圖下毒的人，都很難通過這一關。



純銀還有解毒作用。古時的將士上陣作戰，受刀槍劍戟箭傷，在所難免，未接受治療之前，應急方法是把隨身攜帶的小銀牌，包紮在傷口上，有防止傷口惡化的作用。



中國傳統習慣，初生嬰兒都會佩戴一些銀器，例如頸鏈、手鐲、腳環。小朋友跌倒，身體紅腫或瘀傷，古時看醫生或急症，並不像現在那麼先進方便，老祖母的智慧，是用紗布把銀器與微溫的雞蛋包裹着，熱敷患處，有紓緩痛楚作用。古時少女，準備戴耳環，鑽耳孔之後，首先戴銀耳環，可減少發炎機會，而且有鎮痛作用。



在東南亞國家，以及中國雲南、四川、貴州等地區的少數民族，至今仍然隨身佩戴白銀飾物，認為可以辟邪避禍，預防山林瘴氣侵害。善信佩戴與自己有緣的終身本命佛銀牌，也是很好的選擇。



方向宇