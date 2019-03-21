告別平成：平成高達10強（上）UC篇

我知我知，你最愛是元祖高達、Z高達、ν高達嘛！不過它們都上了神枱，予其錦上添花，不如回數「平成」年代高達，它們更為多姿多采。以下10個平成高達（1989年後誕生）各有所「 強」，如按時空設定，它們大致可分「UC」及「 非UC」兩組，今次先講首5個UC高達，滿足吓UC忠粉先。



【1：最詭異．獨角獸高達《機動戰士高達Unicorn》（2010） 】

獨角獸高達（RX-0）堪稱「新類型人殺手」，當它「NT-D」系統發動，機身「裂甲」變成破壞模式時，反應幾達「瞬間轉移」速度，連頂級的MS（機動戰士）都可輕易被它拆骨。它內構的精神感應框架，更會隨駕駛員的強大新類型人能力，產生「超詭異」威力，在結局時不但擋下了太陽炮，更一揚手便KO了整隊MS（這招在續作《機動戰士高達 NT》中已解釋為時間回溯能力），獨角獸力量已超乎常理。更詭異是，獨角獸姊妹機「鳳凰」也在實驗中失控，變成在字宙長年暴走的「鬼」機，多麼恐怖。



【2：最突破．F91高達《機動戰士高達F 91》（1991）】

在UC（宇宙世紀）後期，MS體型日趨巨大，為提升機動力及節省成本，MS開始小型化，F91高達便是其突破成果。F91機身小、火力猛，不但腋下的光束步槍火力驚人，更配備了生物電腦，機體能瞬間爆發威能。最特別是它可利用離子造出「殘像」擾亂敵機，難怪死敵「鐵面具」臨死都不禁話：「真是怪物。」。由於F91外形在當年也十分「突破」，連帶影響了F91電影票房，令電視動畫化無望，實在十分可惜，



【3：最強外掛．GP-03高達+武器庫《機動戰士高達0083》（1991）】

誕生在UC0083年的GP-03高達，擁有「超越時代」的火力，全賴它有UC史上最強大的「外掛」武器庫（Orchis），把GP-03由MS升級為MA（機動堡壘）級兵器，能單機壓制整隊MS。其武器庫不但擁有6個大型推進器、米加鐳射砲、大型斬艦鐳射劍，更誇張是擁有I力場裝置，能阻擋鐳射攻擊，堪稱史無前例。在機頂設置的16個武器庫，也各自搭載了小武器，包括集束飛彈、摺疊式火箭砲，即使GP03脫離後仍能近距作戰。唯一可惜，是劇中它以作戰失敗告終，但它深深影響了日後高達外掛武裝設定，包括在《機動戰士高達Seed》中的「流星號」。



【4：最大殺傷力．V2高達-光之翼《機動戰士V高達》（1993）】

V2高達的「絕招」光之翼有多強？給你看看它近乎「瘋狂」的設定：展開後可全力加速到光速80%。光翼可攻可守，能抵擋光束，又可作光束兵器。光翼能展開長達1公里作攻擊，敵方無法格擋。如V2高達以最大功率光翼繞飛地球，足可烤焦地表，地球全滅。除了光之翼，V2還能配搭不同裝備，以配合對艦或對MS戰，如不計人氣，V2在設定上算是UC最強了。



【5：最期待．Ξ高達《機動戰士高達 閃光之凱薩衞》（1989）】

早於1989年時，Ξ高達（RX-105）便已在富野由悠季主筆的小說《機動戰士高達 閃光之凱薩衞》中誕生，唯它的動畫電影作品，卻在30年後的2019年才正式預定上映，相信是高達迷最「引頸以待」焦點。故事中Ξ高達出現於UC0100年，可被歸類為第五世代MS，它可使用米諾夫斯基飄浮器，在大氣圈中作超音速飛行，同時具備單機突入大氣圈能力，還配備了新類型人專用兵器「精神感應型導彈」。唯一擔憂，是Ξ高達駕駛者是被高達迷戲稱「不孝子」的凱薩衞（布拉度之子），此君形象負面，期望新作可挽救形象。