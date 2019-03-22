FoodieCurly鬈毛妹：地膽帶你吃盡廣州 (下)

上星期廣州同事帶我吃了兩間地道食肆，一間是皮薄餡靚的「源記腸粉」，另一間是沒有蝦的雲吞「吳財記」，今天她要我來點更刺激的：榴槤雞鍋！不是吧，聽來好恐怖呢，就來繼續我們的廣州美食之旅吧：



三、好美味的鹹煎餅：林記粥品店

印象中好像沒吃過鹹煎餅，Fish說要帶我去吃時，初時還有點遲疑：好熱氣，而且肚子已經好飽，不用試啦！幸好她再三堅持，我才沒有錯過這道美食。

林記在廣州已經屹立近40年，這裏的鹹煎餅很有名。餐廳以南乳醬為香料，和麵糰一起酥炸，餅的邊位又薄又脆，中間柔軟煙韌，南乳醬甘香味美，鹹中帶甜，成為我此行最印象難忘的美食！



林記粥品店

地址： 中國廣東省廣州市越秀區長堤路購物休閒街海珠南路157號



四、挑戰榴槤雞鍋：大龍鳳

要吃大龍鳳，首先你要有無限的恒心與耐性，因為無論是任何一間分店，人龍都會與你同在，我們這一晚，一等就是個多小時。



不是第一次來光顧大龍鳳，一直都知道有這個榴槤雞鍋，卻一直豉不起勇氣來試，利申：我是吃榴槤的，但榴槤雞鍋始終有點匪夷所思。直至有一次，從YouTube看到一名旅居廣州的外國人竟然試了這火鍋，吃後還讚不絕口，於是我決心要來一試！



終於端上桌，好強勁的榴槤味，兩大塊新鮮榴槤還非常霸道地雄踞鍋面！呷一口湯底， 既有榴槤甜味，也有雞的香味，原來兩者是這麼搭配！感覺就好像吃椰子雞鍋，椰子是甜的，雞是鹹的一樣，椰子和雞完全沒有違和感，而且還超級美味，這個榴槤雞亦有異曲同工之妙！



大龍鳳雞煲(萬菱匯店)

地址： 天河路230-232號萬菱匯B1層



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