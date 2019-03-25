生鐵鑊先夠鑊氣　但點開點保養？

喜歡餸菜有鑊氣又惹味嘅，屋企通常會有隻生鐵鑊，如果閣下準備加入煮餸兵團，也可以準備一隻，至於點開鑊，都唔算難，只要預備兩種開鑊法寶即可。



生鐵鑊價錢平而且傳熱快，非常適合炒菜煎煮之用，但由於容易生銹，故開鑊同保養就變得非常重要。準備開鑊之前，必須要預備幾塊豬肉（即肥膏）同埋一大扎韮菜。



將生鐵鑊放上爐頭之前，要先為隻鑊「沖涼」，呢次仲可能係呢隻鑊唯一一次用清潔劑嘅泡泡浴，點解？因為用洗潔精之類嘅清潔劑會洗走鑊表面嘅油脂，加速生銹，所以正常嚟講，只會喺頭一次用之前，用洗潔精洗走鑊面嘅防銹油同沙麈微粒，之後每次煮完餸只需要用熱水加刷清洗即可。



洗完後用廚房布沫乾淨之後，放回爐頭開火，燒熱鑊後放入肥膏，塗滿鑊面後放入韮菜，其纖維較粗，能抓住鑊中沙麈髒物，之後沖完乾淨便可來用煮餸了。



唔想煮食黐底都有口訣，就係「鑊夠熱、油夠勻」，即食材落鑊前，先開火燒熱生鐵鑊，下油，油熱，用鑊鏟將熱油淋勻鑊面後才下食材烹調，咁樣就唔會黐底架。唔怕麻煩又想隻鑊耐用啲，可以喺煮完餐飯，刷洗完後抹乾，抹層油喺鑊面即可。如果諗住停一排唔用，記得倒啲生油落個乾淨鑊度，用廚房紙抹勻鑊面，便能達到防銹作用架喇！