大健事：催眠治療　輔助SEN孩子言語治療

近年社會愈來愈關注有關自閉症的課題，如何改善他們的學習能力？有言語治療師就想到可配合催眠治療。



香港催眠輔導中心言語治療師鄭穎賢表示，言語治療經常接觸到很多SEN（有特殊教育需要）小朋友，當中有很大部分有自閉症、過度活躍症及專注力不足。他們比較坐不定、難以專心，或者他們帶着很多情緒，很容易發脾氣。很多時候言語治療師要用很多時間，15分鐘至半小時，才可令也們冷靜下來。而加入催眠治療，有助他們較易平伏情緒，一來可在課堂完成言語治療。另外亦可加強他們的學習，鞏固他們堂上所學，更易記得課堂所學的練習，回家繼續學習。



【催眠治療好似好神化，究竟點應用？】

鄭穎賢指出，轉盤是一般人認為用來催眠的工具，我叫你看着轉盤，整個人放鬆，以走進潛意識裏面，然後可以做其他的事情。其實催眠並不只是一個轉盤，它是一個狀態──一個專注、放鬆的狀態。專注、放鬆，加上投入這三個元素，正正是言語治療很需要用到的三個元素。無論我們運用甚麼工具進行催眠，重點在於叫小朋友看着一個聚焦，一個專注的地方，然後要求他放鬆。他亦很容易投入，所以兒童催眠所用的工具非常廣泛，如泥膠、貼紙等。



「在催眠狀態中，我們會給予暗示，這個暗示可能是提升其學習動機，鼓勵他們投入學習，提升他們的學習興趣，亦令他們更記得所學。有一次在言語治療我就用到這些水筆，加強小朋友的學習。他是一個專注力不足及過度活躍症的小朋友，每5至10分鐘就奪門而出，非常之影響學習的過程。他特別鍾意畫畫，畫畫期間，他用水筆一支一支疊起來。平時家長見他疊筆玩，應該很生氣。在這個疊筆的過程，我跟他說：『你每疊一支筆，筆就變得愈來愈犀利。』當他疊完筆，開筆蓋並開始書寫時。我跟他說：『這支筆因為很犀利，你所寫的字都會比平時更加靚，你會更加專心，寫得愈來愈靚。』結果他所寫的字比平時更加靚、更加專心。在他疊筆的時候，我給他一些催眠的暗示，令他在寫作的時候，更加留心。」



【給家長的建議】

鄭穎賢建議需要接受言語治療的小朋友，其家長可以留意幾件事。第一是屋企的日常生活中，小朋友有何溝通需要，因為言語治療最終的目的，是希望小朋友能進行正常的溝通，可以做到情緒的表達。其次要留意小朋友情緒表達的情況，因為他可能缺乏言語表達自己，家長可幫他做一些表達，令其情緒不會太爆發。此外，家有SEN的小朋友，家長及屋企的照顧者亦有一定的壓力，希望家長懂得幫自己放鬆及減壓，因為言語治療這條路，可以是十幾個星期，甚至以年計算。在這條漫長的道路上，我們確實要懂得適當的停頓，而且要繼續走下去。最後提醒家長，在日常生活中多些鼓勵小朋友作出表達，這樣可令小朋友更健康快樂地成長。



模特兒：何璟昊