果粉聚焦：今天有得用！Apple Watch 4心電圖實測

Apple Watch 4推出時其中一個賣點是心電圖ECG（Electrocardiogram）功能，只不過之前僅開放予美國、波多黎各、關島及美屬維京群島等地區使用，非指定地的用戶即使改區也無法使用。等了又等，做事往往出人意表的Apple剛剛宣布，ECG功能即日起於香港推出，而香港更是首個開放使用的亞洲地區，以下就同大家實測一吓！



要使用相關功能，Apple Watch 4先要安裝watchOS 5.1.2或以上版本，並需要安裝了iOS 12.1.1或以上版本的iPhone 5s或更新型號手機配合才可。成功後，手錶會增加一個「心電圖」App，打開後用手指觸碰數碼錶冠（Digital Crown），電路便會建立，這時系統開始測量通過心臟的電流，並在30秒後得出結果。



若心臟在50至100BPM之間跳動規律的話，手錶就會顯示出「竇性心律（Sinus Rhythm）」；若心臟在50至120BPM之間不規律跳動，就會顯示為「房顫（Atrial Fibrillation）」，而房顫是嚴重心律失常的常見病徵。另外，結果也有可能是「不確定（Inconclusive）」或「高低心率（Low or High Heart Rate）」，前者可能在感測不良下出現，建議重測；而後者則反映心率低於50BPM或者高於120BPM，也是健康的一個警號。



除了以上結果，每次檢測後，程式還容許用戶按身體狀況，輸入疲勞、氣促、頭暈或胸悶等症狀，令結果更反映實況。所有記錄都會存放於iPhone的「健康」App中，進入「健康數據」內的「心臟」，再選擇「心電圖」，就可看到詳細的心電圖記錄，用戶還可將此輸出成PDF檔案，方便醫生過目。只不過Apple在測試中也多次重申，心電圖App的所有數據只供參考，而且無法偵測心臟病發，有問題或不適，還是第一時間找醫生啦！