男士深夜：夠鐘啦！睇熱話！睇吓今周講乜先

【地靈人美：國民情婦 爽浸不老不死溫泉】

可以去日本浸溫泉梗係爽啦！但係如果可以同情婦一齊浸溫泉就更加爽喇！大家唔好鬧我住，我所指嘅情婦絕對唔係介入別人婚姻嘅小三，而係美艷迷人且擁有一等一火辣身材嘅橋本愛實！寫真天后橋本愛實由於吸引力太強，女性韻味特濃，故被日本人稱為「國民情婦」。

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【決性11點：寫真女優愛混浴】

雖然香港今年冬天特別暖，搞到我哋對浸溫泉興趣大減，但日本卻有唔少地方零舍凍，冰天雪地之下令唔少日本男女心郁郁想浸溫泉，尤其係令男士充滿幻想嘅混浴溫泉，更係最佳嘅選擇。有日本網民就發現呢排喺Instagram上用「混浴」二字搜尋嘅話，多咗唔少養眼性感美女浸混浴溫泉嘅香艷照片，仲發現有位寫真女優原來係溫泉迷，佢就係寫真女優白葉真理。

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【Model Hunter：辣模辛尤里 繩縛是藝術】

我叫辛尤里，英文Yui。我一開始只是羨慕着各種模特兒照片，覺得他們很美，加上拍照可以裝扮各種主題，覺得好玩，也想為年輕時的臉蛋身材留下紀念，所以踏入外拍圈。

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【靚人靚景：粉紅戰士 澳洲性感變身】

剛滿25歲嘅奧山和紗初出道時做模特兒，之後做過賽車女郎，近年就以演員身份活躍藝能界。最近和紗嚟個性感大變身，為雜誌拍咗唔少水着寫真，更推出寫真集《かずさ》。

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【與美女度假！ 沙灘排球3 Scarlet開售】

度假遊戲《DEAD OR ALIVE Xtreme 3 Scarlet》剛剛於多平台開售，作為「DOAX3」系列第3彈作品，除了前作登場的9名女孩之外，來自日本PC遊戲《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》的原創角色「海咲」與DOA系列的「麗鳳」也會本作登場。

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【決性11點：比堅尼女神 過百萬Followers】

想成為人氣女網紅最易嘅方法，除咗要有靚樣外，仲要有激凸火辣身材，好似呢位美國女網紅Sophie Mudd咁，人氣非常高，更成為唔少男士嘅女神。

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【決性11點：日系兔女郎Tomiko 性感又可愛】

日本是Cosplay大國，年中出產不少靚女Coser，今天介紹這位Tomiko就相當養眼，樣子可愛動人，某些角度還很似大家熟悉的愛情動作界巨星三上悠亞，不知三上粉絲認不認同。

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【本日日本：《山T女福星》內衣 性感又可愛】

對於有一定年資的動漫迷，肯定有睇過或聽過《山T女福星》吧！這套由高橋留美子繪畫，講述花心到暈的高中生諸星當，與來自外星的惡女阿琳之間的愛情角力，除了故事風格夠晒搞笑瘋狂外，阿琳的虎紋比堅尼性感造型亦成為了經典！

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【決性11點：唇印水杯 同女優「親吻」】

日本片廠SOD不時搞公開活動，亦推出唔少周邊產品，例如早排就推出咗一部魔鏡一號玩具車喇。不過，有架魔鏡一號又點，有車冇女其實冇乜意思，如果大家想同SOD嘅專屬女優們嚟個間接嘅接吻，最近推出嘅一套水杯就啱大家喇！

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【決性11點：日本罩杯調查 A Cup縣絕迹】

話說自2012年開始日本化妝品企業「LC Love Cosmetics」（LCラブコスメ）便開始進行全國女性罩杯平均值嘅調查，當年埼玉縣係全日本唯一平均值為A罩杯嘅地區。不過早前由東京大學一個研究小組進行調查發現，埼玉縣已經升Cup成為D罩杯地區，而D罩杯地區亦明顯地增加唔少。

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