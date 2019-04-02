香港估估吓：Supper Moment最喊爆經典作？

四月五日是清明節，又是思念故人的日子，傷感難免，但活着的人不能只滯留在懷念中，而近年本地最受歡迎的樂隊之一Supper Moment，他們的音樂爆炸力十足，不過回顧他們初出道時的作品，卻是一首慢版歌，而且歌詞非常細膩，就是今日的答案《最後晚餐》。



早於2006年成軍的Supper Moment，跟很多夾Band故事一樣，主音兼結他手Sunny（陳仕燊）、結他手阿雞（梁燿鵬）

低音結他手CK（張祖光）及鼓手阿達（陳鴻達），Sunny本為樂隊鐵樹蘭的主音，而其餘三位則是樂隊lunchbox的成員，幾個志同道合的Band仔於討論區相當啱傾，於是決定夾Band，最初樂隊是無名字的，後來有人邀請他們到酒吧演出(酒吧Show曾流行一時，氣氛一流)，要出Show就要有樂隊名，而根據官方說法：「Supper Moment」是來自成員對晚餐的態度，無論大家生活有多繁忙，工作過後回家與家人共進晚餐，往往是每天最窩心的時光(Supper Moment)......樂隊希望以音樂讓大家細味身邊的一切情感」。有樂隊名後，他們於2008年為了裝修Band房，於是決定去參加比賽，希望贏得獎金去裝修Band房，便參加通利Soundbase「原音2008」樂隊比賽，而且真的贏了金獎，還認識了已故老闆Gary，幾個人便開始落手落腳兼出任員工，開始踏上這無盡旅途。



來自「濕扒」第一張EP《等等...》的《最後晚餐》，於2010年推出，當時歌曲沒有拍攝任何官方MV，但一位歌迷自發性地用上迪士尼PIXAR動畫《沖天救兵》(Up)的片段而製作了一個超級感人的MV，由於歌詞與動畫配合得太到位，不少人甚至誤會這個是官方版本，更有超過一百萬點擊率！可惜，因着版權問題，這個動畫MV必須下架，而原作者也同時製作了另一版本的MV，本是他自己送給女朋友的禮物，卻因為《最後晚餐》而一樣受到歡迎。多年下來，不少歌迷都要求「濕扒」補拍《最後晚餐》MV，而大家都對被下架的動畫版MV念念不忙。去年，「濕扒」推出新專輯《dal segno》，其中一首Hidden Track原來是《最後晚餐》的Acoustic版，由於「濕扒」的經理人Gary於2016年因心臟病發而離世，在如斯打擊下，《最後晚餐》Acoustic版既是表達對故人懷念，也可說是「濕扒」對經理人的承諾，而就在2018年7月15日，「濕扒」於官網上載了與迪士尼PIXAR合作的《沖天救兵》MV，正所謂今次是「攞正License做嘢」了，一個由二次創作開始的MV，8年後竟夢想成真成為了事實，而7月15日也是Gary死忌，如此多重意義，的確為歌曲寫上了傳奇，而不少歌迷都表示睇MV喊到收唔到聲。



無論大家身邊是否有早已離開的人，都請記着「道別重聚也有日期」，站在地平線上的你，請好好生活，因為對方在天上為你打氣。





《最後晚餐》

作曲、作詞：Supper Moment

主唱：Supper Moment



人無法走過每天 為求沒有帶着遺憾活到終點

就是你 讓感覺從此不再簡單 平凡

到處也是彩色 只因歲月印有你我的足迹

情從未變 歷練了多少變遷



還記得 當初的手臂 滿載了浪漫與歡喜

好比櫻花盛開日期 我會替你統統儲起

願你沒有牽掛遠飛 在地平線上也有我為你打氣

去吧 我會永遠珍惜你 直到下世紀



人無法走過每天 為求沒有帶着遺憾活到終點

就是你 讓感覺從此不再簡單 平凡

到處也是彩色 只因歲月印有你我的足迹

情從未變 歷練了多少變遷



還記得 當初的手臂 滿載了浪漫與歡喜

好比櫻花盛開日期 我會替你統統儲起

願你沒有牽掛遠飛 在地平線上也有我為你打氣

去吧 我會永遠珍惜你 直到下世紀



願某天

願某天分享這憶記 在遠處共你再希冀

道別重聚也有日期 你已為我寫上傳奇

願你沒有牽掛遠飛 在地平線上也有我為你打氣

去吧 我會永遠珍惜你 直到下世紀





聽歌時間：https://bit.ly/2JLji73

