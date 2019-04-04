Pet Pet聯萌：照顧狗BB　3大必學知識

相信很多有意養狗的人，都會希望由BB狗開始養，但救狗之家教育及犬隻訓練經理Cactus建議，準狗主最好先做好功課，因為照顧狗BB的責任很大，每個決定都會影響成長，因此最好先了解狗仔的各種需要，以食物的分量為例，寵物店的員工有時會建議不要餵太多食物，否則會令狗仔變得肥大，但其實狗BB正處於成長的黃金時期，在這段時間有充足營養是十分重要，Cactus說：「除了影響成長，當狗BB長時間處於肚餓狀態，長大後更有機會出現惡食問題。因此，一般來說主人每日都可以餵3至4餐，每餐分量要足夠，甚至可以是牠無法吃光的程度，直到與牠接觸多了，了解到適合牠的分量後，才慢慢減少食物。另外，我們亦建議最好採用專為BB而設的乾糧，再配合為BB而設的狗罐頭，因為這個時候是需要非常均衡的營養，才能有全面的成長。」



除此之外，不少主人亦忽略了為BB注射預防針的重要性，Cactus說：「其寶我們都建議狗BB注射預防針，因為部分病毒會有致命的危險，一般都會由8周開始注射，大約每3至4星期一次，這是我們稱為5合1的針，通常在狗仔1歲時，就會再注射一次強化劑，但當狗仔成年後，家長就可以自行決定，因為這至今仍是有爭議的話題。另一種十分重要的針就是瘋狗症針，除了可預防瘋狗症，亦因為法例規定狗仔5個月大就要打瘋狗症針。除此之外，因為當打瘋狗症針時，政府都會向狗主派發狗牌，入面有狗仔的資料，也有狗主的個人資料，這是非常重要，因為萬一日後狗仔意外走失，有人找到亦要靠這個狗牌的資料尋找主人，如果沒有狗牌，政府就會視為流浪狗處理。」



傳統大多會建議打齊所有針，即16周後才可以帶狗仔出街，但BB階段是狗仔的黃金學習期，如果16周才外出，有機會會喪失了最好的學習時機，Cactus說：「其實打了第2支預防針後，BB已有一定的免疫力，主人可以用手抱的方式帶牠外出，令牠可以嘗試嗅嗅四周，聆聽外面的聲音，甚至可以約朋友和牠見面，每人獎牠吃一點零食，令牠對不同人產生好感。另外讓狗BB學習時，切記不是把牠放在新環境自由探索，因為在這個時期如果遇到害怕或受創的經歷，這些記憶將會難以忘記，所以當安排學習機會時，都最好是在可以控制的環境下，讓牠自由探索之餘，留意牠會否受驚或受到太大的刺激。」