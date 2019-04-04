紐約傳奇炒舖Unique Hype　殺入銅鑼灣開店？

但凡任何一樣東西於市場上開始多人買受追捧，久而久之就會出現供不應求，之後就好自然衍生出炒賣形象，牛仔褲、波鞋同玩具情況都一樣，但可以好似美國街牌Supreme咁長炒長有十幾年的確係相當罕見，更加罕見的係竟然有人靠炒賣Supreme成為潮流界大紅人，就算你無買Supreme，但有玩IG都應該知道講緊的就係紐約唐人街專門炒賣Supreme的Unique Hype主理人OG Ma，佢個人形象同舖頭發迹都一樣咁引人入勝。上月尾Unique Hype IG更暗示將會於銅鑼灣開店，立刻成為潮流界人氣話題，無論係真開店定係純粹炒作，但話晒Unique Hype都係傳奇炒舖，大家都不妨花點時間了解吓。



Unique Hype開始你大可以當係一個《尋找他鄉的故事》潮流版，話說1992年OG Ma（真名：Lam Xie）帶住兩個兒子從深圳飄洋過海移民到美國紐約，其中一位兒子Peter於1999年就開始接觸潮流文化並收集Supreme單品，之後輾轉去到2006年他就於紐約唐人街開咗第一間Unique Hype炒賣潮物，不願露面的Peter就叫咗自己阿媽擔任店長一職，替他出面處理店舖大小事務。



最初店內主打炒賣Nike SB波鞋，到後來先慢慢主攻Supreme，可能因為OG Ma形象親切，唔似其他炒舖店員咁高竇關係，所以好快Unique Hype就於紐約潮流界佔上一席位，好多Supreme Fans喺專門店入手唔到心頭好，就會識得走去Unique Hype搵OG Ma買，雖然初到貴境嘅OG Ma，英文唔係好流俐，但因為佢對Nike SB波鞋同Supreme單品都相當熟悉，而且店內絕無假貨，所以先被顧客幫佢改咗OG Ma呢個稱號（Original代表正貨，Ma是媽譯音）。雖然Unique Hype最出名就係返貨又快又齊，但其實之前一直都只係Supreme Fans口耳相傳先識得「捐窿捐罅」走去幫襯的炒舖，自從2014年開始，Wiz Khalifa、Travis Scott、Kylie Jenner及Joe La Puma等等潮人先後到訪後，店舖人氣就直線飆升，近期「客仔」則有Juice Wrld、J.Balvin、Ron Weasley及Higher Brothers。



作為Unique Hype御用兼唯一模特兒的OG Ma，經常Full Gear着用最新最罕Supreme服飾於IG亮相，其潮到盡頭造型與其中年媽媽容貌形成極大反差，但正正因為咁就間接造就咗Unique Hype成為紐約潮流界人氣店舖。經過十多年營運，Unique Hype現時已經發展至每年營業額過百萬美元，IG Followers接近18萬，每個Post閒閒哋都有過千人畀Like，而且亦於去年尾開設網店，規模已經絕非一般無名炒賣小店可以媲美，好多最新最搶手的Supreme新貨，於每個星期四上午於實體店及網店發售並極速Sold Out之後，下午就已經出現於Unique Hype店內，而且往往唔係一件半件，講緊係十件起的貨量。



據說Unique Hype早期主要以一百美元日薪僱用數十人排隊入店為其買貨，而Peter亦曾向《Complex》透露與Supreme店員關係友好，所以亦比較容易得到相對穩定的貨源，即使部分單品滯銷亦絕不減價，改為向日本市場轉售，除咗因為日本人好鍾意Supreme之外（鍾意到喺日本開咗6間Supreme Store），當地定價較美國高一倍關係亦造就好大炒賣空間，所以就算眾多後來者加入炒賣Supreme行列，Unique Hype仍然可以坐穩龍頭地位兼保持相當利潤。如果真係喺銅鑼灣開店的話，相信香港好多Supreme Fans都會幾開心，起碼多個地方入手先啦！