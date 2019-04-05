告別平成：偶像寫真集Best 20（後篇） 史上最好賣寫真集係……

今時今日互聯網盛行，只要Click上網，任何女星的靚靚寫真都可以讓你睇個夠，所以嘛，打入平成偶像寫真集排名榜十大的，幾乎都是互聯網未普及的90年代，而當中最厲害一本，銷量更達到前無古人、後無來者的155萬本，並且更成為了社會話題，究竟邊位女星咁巴閉？



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第10位 石原真理子《Marie！》（出版日期：1993年10月）

有留意80年代日本偶像的朋友，應該有留意石原真理子吧！這位於1964年出生的女星，早在1980年便於電影《飛翔吧Couple》亮相，之後以清純形象闖蕩藝能界，代表作有劇集《不齊全的蘋果們》，及於真人版《相聚一刻》電影中飾演音無響子，不過真正令石原聲名大噪的作品，卻是於1993年突然拍下全裸露毛寫真集《Marie！》，如此大的形象反差，再加上石原的名氣，令該寫真集順利爆紅。而書內的相片走黑白路線，並於走到法國取景，感覺相當高格調，累積銷量高達35萬。但石原之後並卻沒甚代表作，最令人留下深刻印象的，反而是跟玉置浩二搞婚外情兼玩殉情，及於2017年在便利店偷便當斷正這些負面新聞。



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第9位 葉月里緒菜《RIONA》（出版日期：1998年4月）

於90年代有睇日劇的朋友，肯定有睇過葉月里緒菜（現在藝名為葉月里緒奈）的演出，這位於1975年出生的女星，17歲時被攝影師會田路我發掘繼而進入藝能界，被封為「美少女女優」，無論是日劇、電影及廣告界都相當吃香。不過轉捩點係1995年，佢跟有婦之夫真田廣之合作拍攝電影《寫樂》時撻着並發生不倫關係，最後搞到真田於1997年離婚收場，但諷刺的是，葉月不久便轉投棒球手鈴木一朗的懷抱，被日本媒體封為「魔性之女」確係當之無愧！擁有如此背景，令葉月於1998年推出全裸露毛寫真集《RIONA》顯得格外轟動，畢竟大家都想更「深入」了解葉月的魔性魅力嘛！而該寫真集特意找來攝影大師篠山紀信拍攝，大部分看過的朋友評價都相當一致，異口同聲話「葉月雖然貧乳但好性感！」此書的累積銷量高達40萬，更被封為日本三大裸體寫真集之一呢。



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第8位 南野陽子《獨佔陽子》（出版日期：1986年4月）

80年代日本女偶像輩出，你話邊個最紅？如果以寫真集銷量計數的話，於1985年出道的南野陽子應該係數一數二了，事關佢於1986年推出的寫真集《獨佔陽子》便賣出43萬冊，令一班當紅偶像望塵莫及！呢本書其實只係將1985年3月至12月期間，將南野在《DELUXE Magazine》及《週刊少年Magazine》刊登的泳衣照輯錄而成，最大賣點係南野的甜美笑容，及身穿比堅尼擺出性感又不失可愛的甫士，今時今日睇番依然覺得魅力逼人！而南野曾透露，當時攝影師野村誠一開頭嫌佢影相時無乜表情，佢唯有狂睇其他的寫真集去惡補一番，所以話成功係需要付出啊。



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第7位 高岡早紀《one, two, three》（出版日期：1995年1月）

於1988年以偶像歌手出道的高岡早紀，多年來拍過大量劇集及電影，你總會對這位充滿女人味的女星有印象吧！她早於1994年憑電影《中臣蔵外傳四谷怪談》獲得日本電影學院獎的最佳女主角獎，讓人深印象的除了精湛演技，戲中的裸露鏡頭亦成為了話題。而翌年高岡再下一城，於23歲找來篠山紀信拍攝充滿藝術感的全裸露毛寫真集《one, two, three》，將佢被喻為「極品美巨乳」的雙峰優美線條展露無遺，除了錄得47萬冊的高銷量外，其藝術性及作品的完整性都得到極高評價，被封為日本代表寫真集之一。



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第6位 廣末涼子《R+H》（1996年9月）

如果你見證過90年代的日本藝能界，肯定會記得於95年出道的廣末涼子當年有幾紅吧！佢憑住帶點男仔頭同時又不失可愛的樣貌，火速成為各大廣告商的寵兒，而電視劇集亦拍唔停，而當中最巴閉的，是於1996年一口氣同步推出兩本寫真集《R》及《H》，賣點係冇性感泳衣（最暴露都係露條纖腰咋），純粹Sell廣末的青春無敵氣息，結果兩書合共賣出48萬本，足以證明廣末人氣有幾高！



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第3位 川島直美《Woman》（出版日期：1993年7月）

對於1960年出生的川島直美，有一定日劇年資的朋友都應該會記得佢在1997年主演《失樂園》的電視版吧！但其實川島於很早已成名，在青山學院大學讀書時已於藝能界出道，被喻為大學生女藝人的先軀，並在1982年成為綜藝節目《搞笑漫畫道場》的固定班定，憑着出色的表現深受觀眾歡迎。於1993年川島更作進一步突破，拍攝了裸體露毛寫真集《Woman》，跟之前的可愛形象來個徹底扭轉，書內川島擺出了大膽誘人的甫士，再配合挑逗的表情，令男士們看得如痴如醉，並創下了熱銷55萬冊的驕人成績。



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第3位 島田陽子《KirRoyal》（出版日期：1992年9月）

於1953年出生的島田陽子，在1971年憑超高收視的電視劇《續．冰點》而走紅，是70年代的「清純派水優」表表者，更巴閉係佢於1980年成為美國電視劇《將軍SHOGUN》的女主角，並得到金球獎最佳女主角殊榮，被日本媒體封為「國際女優」，可見其江湖地位。所以當佢於1992年以39歲之齡推出露毛寫真《KirRoyal》，可想而知當時有幾咁震撼！書中的島田穿上了多套高貴的內衣，帶來了約隱約現的成熟誘惑，憑其名氣及破格演繹，令此作銷量高達55萬本，絕對是熟女控珍藏的一冊。



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第3位 樋口可南子《Waterfruit》（出版日期：1991年2月）

於1980年出道的樋口可南子，相信大部分香港觀眾對佢都感到陌生，但佢喺日本卻是有相當的知名度，曾於不少電影中作出大膽的裸露演出，不過最厲害的是佢開創了寫真業界的先河，在1991年2月推出日本首本裸體露毛寫真集《Waterfruit》，在篠山紀信的鏡頭下，以黑白相片呈現出樋口的獨特表情及身體線條，大膽卻又不失美感，對往後的寫真集有深遠影響。而上年此書更特別推出了限定30本的特大版，售價高達388,000日圓，足見其超然地位。



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第2位 菅野美穗《NUDITY》（出版日期：1997年8月）

作為90年代清純派女優代表的菅野美穗，在毫無先兆的情況下，突然於20歲生日時推出裸體露毛寫真集《NUDITY》。要知道，菅野未推出該本寫真集時，連稍為性感的泳衣照都未拍過，而且更成為了晨間劇的女主角，形勢一片大好，如此突然的舉動當堂嚇了不少人一跳！書內菅野的裸體相片展現了一份生活的真實感，雖然裸露但卻不造作，甚至散發着一份率真味道。而菅野事後解釋，話感到工作中的自己跟真實的自己彼此有差距，希望透過寫真集來表現真正的自己，並謂要成為粉絲所希望的自己會感到辛苦。如此的「解放」，部分粉粉則相當支持，出書前一日便有約300人的長龍在新宿紀伊國書店通宵等買書，初版10萬冊即日斷市，最後累積銷量高達80萬本，絕對是寫真集中的大作。



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第1位 宮澤里惠《SantaFe》（出版日期：1991年11月）

其實唔使我多講，對日本藝能界稍為留意的朋友都知道，日本有史以來最賣得的寫真集，係宮澤里惠的《SantaFe》。於1973年出生的宮澤，早於11歲便出道作模特兒，憑着標緻的美貌火速上位，於1990年推出第二張細碟《NO TITLIST》便成為了細碟榜冠軍，同年更入選紅白歌唱大賽。這位人氣極高的一級偶像，竟然於1991年推出了全裸露毛寫真集《SantaFe》，你應該知道當時有幾震撼了——頂級偶像拍全裸寫真在日本藝能界可謂史無前例，排隊搶購該本寫真集的人龍更成為了社會新聞（當時就連無記的新聞也有報道過，而且香港的書報攤亦有大量《SantaFe》的翻版書出售，威力可想而知！）而在篠山紀信操刀下，書內毫無保留地顯現出18歲的宮澤青春美態，最後該書售出破天荒的155萬冊銷量，相信會是個永遠也破不了的紀錄。