【深夜字聊】歡樂性講堂：完事後不適同朱古力瘤有關？

Q: 我今年25歲，在早幾年發現有朱古力瘤，已經做手術切除，不過醫生說有機會復發。呢一兩年同男朋友有性行為，完事後有時會有血，而去廁所小便都會覺得痛，這是甚麼原因引起起？會不會同朱古瘤有關？



Y小姐



A: 大約每10名處於生育年齡的女性中，便有一人患上子宮內膜異位症，俗稱朱古力瘤。它是相當常見的婦科病，指女性在生理周期時，子宮內膜組織脫落形成經血，沿着陰道排出之際，，出現逆流、難以排清或經血積聚於盆腔、卵巢及輸卵管等部位，導致子宮內膜盤纏於子宮腔以外，形成血瘤，稱為子宮內膜異位症。日積月累形成的血瘤，所包含的是啡色液體，故又稱為朱古力瘤。子宮內膜異位受賀爾蒙分泌、家族遺傳、經血倒流等原因引致，患者症狀包括經痛嚴重、月經失衡、經血過量、性交不適等，如不加理會則會引起內生殖器官發炎，嚴重者引致不育。



朱古力瘤在其初發和復發時期，患者常會面對以下情況:第一，月經紊亂(包括經期不準、經前點狀出血、經血量過多、經痛等)；第二，不孕症；第三，性交不適，約有25%至40%患者面臨性交疼痛、性交後點狀出血、性交後下陰不舒服等困擾。其發生的原因，是男女在性行為中多採用男上女下的姿勢，在交合和抽送時，，陰莖的力度會令子宮受震動，若因為子宮有內膜異位問題，稍有內部震動也會令患者很不舒服，甚至會完事後出血。若轉變性姿勢和插入角度，改用女上男下則疼痛會減少，由女性主導亦可避免陰莖過度插入，觸及子宮內膜異位的區域。



你曾患朱古力瘤，必須慎防復發。性交不適是朱古力瘤發作的其中主要特徵，如伴隨月經紊亂，更有機會是復發之兆。你應盡快預約婦科求診，向主診醫生闡釋異常情況，往後也應年年驗身，定期監測，確保性健康。



李偉儀