「攝」人魅力！　Honor View 20

手機攝力愈來愈強，部分更強調夜拍功能，新到港的Honor View 20便是其中之一。內置4,800萬像素超清鏡頭，光圈值達f/1.8，並支援AIS手持超級夜景演算法，拍攝時會自動將數十張影像在短時間合成，從而提升低光環境下的成像質素。測試所見，夜拍Mode會連拍5秒左右，之後很快便能生成相片，出來的作品亮度足夠，又能呈現足夠細節，雜訊也處於低水平，最難得是長曝未有影響清晰度，質素極佳。



新機的前置鏡頭也達到2,500萬像素、f/2.0光圈，對應10級美顏及虛化背景，當中的「樂趣AR」功能更提供多個有趣自拍特效，例如把動物公仔Key落真人身 ; 加入有趣變妝及百變背景等，令Selfie更爆趣，呃Like一流！留意手機的ToF鏡頭更能檢查人體骨骰點並進行美體塑型，保證由頭靚到腳！



屏幕方面，手機用上近期大熱的開窿芒設計，鏡頭孔徑只4.5mm，對比6.4吋全屏恍如無物，睇片時毫不礙眼。手機另內置了Kirin 980處理器，跟Huawei旗艦機P30相同。以8GB RAM版本測試，《AnTuTu》評測獲得279,304分，表現屬上游水平。手機其他特色還包括S形液冷散熱系統、4,000mAh大電池、4.5V 5A超級快充等。



港版Honor View 20現已上市，提供6GB RAM+128GB ROM，以及8GB RAM+256GB ROM兩個版本，前者有藍、黑色，後者則僅提供藍色。惟兩個版本都不支援microSD，長遠還是買256GB版本啦！



規格表

制式：GSM、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE、FDD-LTE

處理器：Kirin 980

記憶體：6GB RAM+128GB ROM/8GB RAM+256GB ROM，不支援microSD

屏幕：6.4吋IPS LCD（解像度2,310×1,080）

後置鏡頭：4,800萬像素（主）、TOF

前置鏡頭：2,500萬像素

電池容量：4,000mAh

對外連接：USB Type-C、BT5.0、Wi-Fi、3.5mm

作業系統：Android 9.0

體積：156.9×75.4×8.1mm

重量：約180g