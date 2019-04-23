幾多對持續愛到幾多歲---C AllStar的情歌

一場外遇，將一段被喻為「香港最後的童話」的婚姻關係推落谷疷，事情發酵至今，不少人都感歎這世界好像真的沒有愛情故事，是嗎？真的沒有嗎？至少歌曲裏還會有吧！正休團中的C AllStar的名作《天梯》，正正是紀錄一段不平凡的愛情。



《天梯》所誦唱的故事，是以重慶古鎮高灘村的「愛情天梯」故事為藍本創作。事緣2006年，內地一隊探險隊於深山遇上劉國江和徐朝清夫婦，原來當時這對夫婦隱居在深山已經長達50多年，探險隊問明原委，深深被這個動人的愛情故事所感動，後來他們在媒體披露這個真人真事，結果在內地引起重大回響。徐朝清比劉國江年長10歲，當劉國江16歲時，愛上了26歲的寡婦徐朝清，二人不理世俗眼光而相戀，但最終至劉國江19歲，二人為了避開村民的閒言閒語，決定私奔到海拔1,500多米尺的深山中，自於深山居往後，徐朝清都鮮有下山，但劉國江為了其安全，自搬上深山居住那天開始，劉國江便開始為徐朝清在山崖間鑿石級，一鑿便半世紀，鑿出了6,000多級的「愛情天梯」。劉國江及後於2007年離世，而徐朝清也於2012年去世，享年87歲。



這一道「愛情天梯」是不是好攞命？所以C AllStar的同名歌曲的確甫推出便大受歡迎，回看C AllStar的組成，就要從「星投大戰」歌唱比賽說起，當時比賽的最後4強正是C AllStar的成員釗峰（梁釗峰）、King（吳崇銘）、On仔（陳健安）和Jase（何建曦），別以為這4位參賽者是一般素人，他們早早各自在自己的大專院校及U界贏過很多歌唱比賽，加上「星投大戰」食正互聯網平台的興起，當時比賽選址在旺角西洋菜南街行人專用區進行，更會進行網上直播，在大專界掀起一股熱潮，4位成員也各自擁有粉絲支持，所以當C AllStar正式出道便已經大受歡迎，而他們早期還仍然在行人專用區作Busking演出，吸納了大量的支持者。如今C AllStar雖然休團中，但成員都各自在喜歡的音樂領域中有所發展，相信他日再合體的話，4人所迸發的火花會更大。



即使「香港最後的童話」中途脫腳，但如果二人的愛可以重來的話，相信假以時日，當中的裂痕還相信是能夠修補，而目前為止，見到妻子對丈夫的無限寬恕和忍耐，希望做丈夫的會珍惜，畢竟寬恕是化解仇恨的最佳方法，而旁人繼續擲石頭指指點時，不如先問問自己有沒有罪。





《天梯》

作曲：賴映彤@groovision

作詞：鍾晴

主唱：C AllStar



如可 找個荒島

向未來避開生活中那些苦惱

如冬天欠電爐 雙手擁抱 可跟天對賭



無論有幾高 就如絕路

隔絕塵俗只想要跟你可終老

來跨出那地圖 不需好報 都只想你好



能共你 沿途來爬天梯 不用忌諱

中傷流言全悍衞

留住你 旁人如何 話過不可一世

問我亦無愧 有你可 失去我一切



＊幾多對 持續愛到幾多歲

當生命 仍能為你豁出去 (不轟烈 如何做世界之最)

千夫所指裏 誰理登不登對

仍挽手歷盡在世間興衰

幾多對 能悟到幾多精髓

能撐 下去 竭力也要為愛盡瘁

抱緊一生未覺累



前方 仍然大霧

到懸崖或海邊也許永不知道

能相擁到白頭 一起偕老 不跟天鬥高



前面有幾高 一片荒土

每步隨着攀登叫雙手都粗糙

從崎嶇這路途 開墾給你 可走得更好



能共你 沿途來爬天梯 黑夜亦亮麗

於山頭同盟洪海中發誓

留住你 旁人如何 話過不可一世

問我亦無愧 有你可以 拆破這天際

Repeat＊



握着手 而幸福包圍泥牆簡陋

牽着走 懷著勇氣至愛得永久

Repeat＊



幾多對 持續愛到幾多歲

當生命 仍能為你豁出去



聽歌時間：https://bit.ly/2mjcoMw

