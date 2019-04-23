三界五行：拜得神多　神明真係庇佑？

行善與拜神，哪樣重要呢？



有人認為拜神重要，覺得「拜得神多自有神庇佑」。不過，這只是俗世的想法，事實並非如此。道教《東嶽大帝回生寶訓》開宗明義說：「天地無私，不為享祭而降福。」天地是公正無私的，不會因為享受了任何人的祭祀，就隨便降福。如果天地神明因享祭而降福，那就是徇私枉法，天下大亂了，壞人為非作歹，欺凌孤寡，貪污舞弊，殺人放火，只要多拜神，就可以逃離法網，還成甚麼世界？所以，如果只是形式上的拜神，不行善積德，不為自己的期望而努力，神是不會降福。



且看個人成功因素的排行榜：「一命二運三風水，四積陰德五讀書，六名七相八敬神」，積陰德排第四位（陰德是行善、做好事不張揚而所積存的功德，如果善欲人知，就不是真善），敬神排第八位。



《東嶽大帝回生寶訓》告誡善信，凡事不可去得太盡，太盡就是絕，過猶不及。做到「三不盡」，才可以免禍。「三不盡」是：有勢不可使盡，有福不可享盡，貧窮不可欺盡。是「天運循環，周而復始」，《寶訓》說「天運」而不說「天理」，是加重語氣，勢去得太盡，就盛極而衰，很可能「衰收尾」。福享得太盡就埋伏禍根，道家認為「福兮禍之所伏」，例如，貪口福會食出禍。貧窮本應憐憫，不該欺負，如果欺到盡，更是大惡，天運循環，為富不仁，就會折墮。



方向宇