異形40周年冷知識　本來由梅姨演女主角！

提起史上最成功的科幻恐怖片，「異形」認了第二，都沒有其他電影敢認第一，「異形」誕生於1979年，踏入今年剛好是40周年，導演列尼史葛成功將恐怖元素融入科幻片中，打造了電影界獨一無二的猛獸異形，獲得第52屆奧斯卡最佳視覺效果獎，並且榮登AFI百年百大驚悚電影第六名，不如就襯「異形」40周年，小記分享一些異形冷知識吧。



‧女主角本是梅麗史翠普

原來起初「異形」劇本還在起步階段，列尼史葛曾考慮找梅麗史翠普來飾演女主角Ripley一角，與薛歌妮韋花是最後兩強選擇，現今觀眾很難想像由和藹可親的梅姨來惡鬥異形，幸好列尼史葛最後都是揀了薛歌妮韋花，始終後者形像較剛毅，較適合Ripley一角，這樣觀眾才可以在異形1~4集中，睇到她與異形一場又一場的死鬥，有趣的是，梅麗史翠普與薛歌妮韋花原來是耶魯大學的同學，都算有緣。



‧本來異形是低成本B級片

當時製作人Walter Hill本來考慮過由自己導演異形，但後來睇中了列尼史葛，與列尼史葛會面後更對他擊節讚賞，覺得他沒有把異形當成古靈精怪的B級片，其實起初電影公司只預算了400萬美金來拍異形，但當電影公司高層睇過列尼史葛的分鏡與設計後，覺得異形有機會大紅，故將預算加倍至800萬美金，就這樣異形才不至淪為低成本B級片。



‧第一隻異形由黑人學生飾演

睇最新的《異形：聖約》時，片中的異形都是由CG技術打造出來，但在1979年原祖異形時代，片中的異形卻由真人穿着戲服扮演的，話說當年製作組久久找不到適合的演員來演異形，剛巧有成員去酒吧借酒消愁時，遇到一位身高超過兩米體格瘦削的尼日利亞學生Bolaji Badejo，心想由他來穿上戲服扮演異形就最適合不過，結果一拍即合，一代異獸由此誕生。