【健樂事】5款清肝明目湯茶　告別眼乾

現代人每天都應用電腦，加上睇得手機多，雙眼老是感到乾澀，要徹底解決問題，首先當然是要好好控制使用電子產品的時間，此外，飲用一些清肝明目湯水，都會有幫助。



【肝開竅於目】

中醫認為肝有主目、藏血之用，因而與眼睛的健康具有緊密關係，肝虛就自然視力欠佳，若然眼睛有問題的話，也同時會損害肝臟，兩者息息相關。有關眼睛問題，中醫學主要分為肝火上炎與肝血不足兩大原因，經常捱夜的人最易有眼紅、舌紅等肝火上炎徵狀，這時侯就需要清肝熱。至於肝血不足則會有視力不清的情況出現，長者和女性最常出現這情況，女士於行經期間，更容易感到頭暈眼花，因此在明目食療方面，應該以疏肝為重點。



1.桑椹茶

材料：桑椹10粒、切片蘋果3片

做法：

1.先將桑椹子洗淨。

2.用熱水焗15分鐘，然後加入蘋果片再焗，即成。

功效：桑椹具補肝養血之效，蘋果則生津潤肺、除煩。



2.菊花枸杞茶

材料：菊花、枸杞、桑葉、甘草、竹葉茶 各5錢

做法：

1.先將所有材料略洗。

2.把所有材料連同300至500亳升熱水一起沖泡，焗5分鐘即可飲用，可沖焗兩、三次至味淡為止。

功效：養肝明目、補腎益精、清熱解毒、潤肺止咳、消除疲勞。



3.清熱涼血生地湯

材料：夏枯草5錢、生地5錢、蜜棗3粒、瘦肉少許

做法：

1.夏枯草、生地洗淨。

2.瘦肉先汆水，備用。

3.所有材料以6碗水煲45分鐘，可不加鹽。

功效：夏枯草清肝明目、清熱涼血，而生地有養陰生津、清熱功效。



4.玄參杞子湯

材料：玄參5錢、杞子4錢、豬膶4両、圓肉10粒

做法：

1.豬膶先汆水備用。

2.所有材料以3碗水煲1個半小時即可。

功效：養陰和止眼花，豬膶可補肝血、玄參清熱解毒、杞子和圓肉能安神明目。



5.蓮藕八寶素湯

材料：蓮藕600克，栗子80克，眉豆、花生、芡實、腰果各40克，紅蘿蔔、粟米各1條，蜜棗3粒，陳皮1片，生薑3片

做法：

1.蓮藕刮皮、切厚塊，紅蘿蔔、粟米切丁。

2.其他材料略浸泡一下。

3.把所有材料連生薑，加10碗清水以大火煲滾後，改以細火煲約2小時，加鹽即可。

功效：健脾補腎、養肝明目的功效,男女老少皆宜。

