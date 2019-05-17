營事檔案：鮮味煎焗大蘑菇　啖啖低卡肉

大蘑菇是一種非常吸引的食材，質感厚實，感覺很像「啖啖肉」，但脂肪含量卻比肉類低得多，近乎沒有，食得健康又安心。這個食譜是其中一個我很喜歡的，今次介紹給大家，一起分享。



【大蘑菇蛋白質豐富】

大蘑菇含有豐富蛋白質，一般都比蔬菜的蛋白質高，含有人體必須氨基酸，是素食人士必選的食材之一，可以有助身體組織生長及修補，維持皮膚、指甲、頭髮的健康和光澤感。膳食纖維也很豐富，可以增加飽腹感，更有助預防便秘，促進腸道蠕動。大蘑菇同時含有非常高含量的抗氧化物，如麥角硫因，有效對抗自由基對身體的侵害，有助預防心血管疾病及癌症。



【低脂芝士增加鈣質】

今次的食譜，選用了低脂芝士，增加了菜式的鈣質含量。鈣質是人體骨骼的主要元素，足夠的鈣質攝取量能夠維持骨骼的健康。芝士也有優質的蛋白質，提供所有人體必須氨基酸。煙三文魚和雞蛋同樣也能夠提供豐富的蛋白質。三文魚還含有豐富不飽和脂肪酸，有助趕走身體壞膽固醇、維持心血管健康，還有助腦部發育。



【鮮味煎焗大蘑菇】

材料：

大蘑菇 1個

煙三文魚 1-2片

雞蛋 1隻

低脂芝士 1塊

紫菜 適量



調味料：

胡椒粉 適量

香草 適量

低脂牛油 適量



做法：

1.大蘑菇去蒂後，用廚房紙輕輕把表面清潔。

2.把牛油放進鍋裏，加熱至其融化。

3.開始煎大蘑菇，並灑上適量的胡椒粉作調味，然後加水並蓋好蓋子，待大蘑菇略為焗熟。

4.約一分鐘後，將煙三文魚和雞蛋放在大蘑菇表面。

5.再加一些水並蓋上蓋子，待雞蛋煮至半熟。

6.最後加上低脂芝士，熄火後再蓋上蓋子，以鍋內餘溫將芝士焗溶，最後灑上香草和紫菜絲作點綴。



吳耀芬（Kathy）認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。