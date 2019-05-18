更勝AirPods？　真•無線Powerbeats Pro

真•無線耳機已流行一段時間，但Beats by Dr. Dre (Beats)要到最近才有此設計的Powerbeats Pro。早前小記就率先試玩，發覺耳機多方面都比以往進步，甚至可與同晶片的AirPods 2一拼！



一如上代Powerbeats 3 Wireless，Powerbeats Pro沿用了掛耳式設計，不過體積就細了23%，重量也減了17%，連帶傳聲管也由平變斜，加上耳掛內置了記憶金屬，戴上耳更為舒適穩妥，耳背也完全沒有刮肉感覺。跟機耳塞有4對之多，迎合不同人士需要，這點就比AirPods 2優勝。然而小記也留意到Powerbeats Pro的耳掛調節幅度有限，耳輪太細的話有機會留有空隙，要花些時間才戴得穩。



跟AirPods 2一樣，Powerbeats Pro也內置了Apple H1晶片，每一邊耳機都能獨立播放音樂或進行通話。另外打開充電盒就能與iPhone連線，並可從畫面看到剩餘電量，用慣AirPods的話一買就能上手。提到充電盒，本身耳機續航時間為9小時，充電盒可供額外15小時，兩者一起使用就能聽足一天。另外耳機支援FastFuel快充，充電5分鐘可播放1.5小時，較可惜是它不能如AirPods 2般無線充電，而且充電盒頗為巨型，講便利性就不及對手了。



音色方面，耳機內置升級版線性活塞驅動器，利用加壓氣流在細小空間內產生強大音場，提升音質兼減低失真。初聽中音表現不俗，人聲清晰且具一定下潛感，低音依然厚重，但就沒有了以往過火的人工調音感覺，聲音更像真自然。Powerbeats Pro即將於Apple官網接受預購，提供黑、象牙白、叢林綠及海軍藍4色。