HUAWEI手機多人放　回收價跌一成！

HUAWEI被「封殺」引起用家們極大回響，除擔心將來未能更新系統或應用程式，更擔心日後有機無人收！衛訊日前就發表聲明，指出如顧客有意換購手機，其Trade in服務將維持不變，包括所有HUAWEI手機。電訊供應商又點呢？之前被發現Trade-in欄刪去了HUAWEI的CSL，更新後該內容已「重現天日」，並列明了最新P30系列的回收價。至於中國移動香港的「舊換新」計劃則依然有HUAWEI手機在清單內，用戶們暫時可以放心。



然而有人收機，不代表回收價不受影響。據先達三禾電氣店長Simon哥表示，在封殺消息傳出後，截至5月21日晚為止HUAWEI手機的普遍回收價已下跌一成，以P30 Pro為例，回售價由五千中跌至五千頭左右。他又補充，來放HUAWEI機的顧客也比平日增加了4成之多，「本來HUAWEI機收得好高㗎！但依家個個心裏有條刺，所以咪想及早放機囉！再係咁銷路實有影響，益咗其他牌子，但都有班忠實Fans等緊佢跌價，諗住趁低吸納嘅！」

