昭和到令和：高速時代！新幹線列車進化史

要數日本昭和時代最經典的新事物，新幹線子彈火車必定入選。踏入令和時代，新幹線又有新突破，時速最高達360公里的「ALFA-X」新幹線列車剛剛展開為期3年的測試，正式投入營運後，將超越最高時速300公里的N700系「希望號」列車，成為全球最快的新幹線列車，也有可將超越中國復興號的最高時速350公里！日本新幹線列車，經歷昭和、平成、令和三個時代，為當地居民及遊客縮短交通的時間，帶來極大的方便，今天便為大家細數經典的新幹線列車，或許你也曾乘坐過！



【昭和時代】

0系

登場年份：1964年

營運時速：220公里

是日本新幹線的第一代列車，於1964年東海道新幹線通車時投入服務，不但是日本新幹線列車的始祖，更是世界上第一種高速鐵路車輛。日本國鐵分割民營化後，被分配給JR東海和JR西日本繼續服務，直至2008年正式退役。

0系也常常被日本皇室徵召作皇室人員及招待外賓之用，前日皇裕仁、英女王伊麗莎白二世等均曾是0系的座上客。



200系

登場年份：1982年

營運時速：240公里

日本國鐵設計和製造的新幹線車輛，主要用於氣候狀況較差的東北新幹線與上越新幹線，開始營運的時候，因為其行走類別為疾風號及其白身綠帶塗裝，又有「綠色的疾風」之稱，2013年退役。



100系

登場年份：1985年

營運時速：230公里

由前日本國鐵、JR東海與JR西日本設計、製造及營運，是東海道新幹線和山陽新幹線上所行駛的第二代車輛。100系列車沿襲了0系和200系的技術，主要對內外裝飾做了全新設計，也是首款擁有雙層車廂的新幹線列車，許多在100系上採用的設備和技術也為後續的新幹線列車所繼承，於2012年退役。



【平成時代】

300系

登場年份：1992年

營運時速：270公里

是日本東海道、山陽新幹線的第三代新幹線車輛，於1992年3月開始投入服務，作為該路線上最高等級的「希望號」之使用車種，後來隨着更新的車種陸續推出，300系被改用於較低等級的車班上，並在2012年退役。



400系

登場年份：1992年

營運時速：240公里

是JR東日本作為新幹線和在來線間毋須乘換的「新在直通運轉」列車，車身闊度和在來線列車相同，由於列車和新幹線區間的月台間產生了縫隙，因此車門特別裝置了上下車踏板收納裝置。此外，為了在新幹線區間與山彥號併結行駛，第11號車廂車頭設有自動連結器及分離裝置，這也是在新幹線系統上首次使用，於2010退出營運服務。



500系

登場年份：1997年

營運時速：300公里

最高營運時速可達300公里（山陽新幹線路段），曾是世界上營運時速最快的高速鐵路列車，並曾在測試中達到時速320公里的速度。是JR西日本所使用的新幹線車輛，行駛東海道、山陽新幹線直通的「希望」號班次。1996年獲得通商產業省最佳產品設計獎，1998年獲得鐵道友之會頒發第41屆藍絲帶獎，為該公司於1987年成立以來第一款獲獎的鐵路車輛。於2010年撤出東海道新幹線服務，而剩下的500系車輛被縮編為8輛編組，取代退役的0系行駛山陽新幹線的「回聲」號班次。



E1系

登場年份：1994年

營運時速：240公里

由JR東日本營運，是世界上首款採用全雙層車輛設計的高速鐵路列車。E1系的設計目的是要增加東北、上越新幹線的輸送能力，以應付日漸增加的通勤和通學的輸送需求。原本在開發階段計劃命名為600系，隨着日本國鐵分割民營化後，由JR東日本接管該項目後改名為E1系，2012年退役。



E2系

登場年份：1997年

營運時速：275公里

是東日本旅客鐵道使用的新幹線車輛，從1997年開始在東北新幹線營運，該線的E2系所用的列車名稱為「山彥號」，在東京至盛岡之間會與「小町號」列車連掛運行。隨着長野新幹線通車，該線使用的E2系電聯車以「淺間號」的名字行駛。因北陸新幹線輕井澤以西路段採用與東北新幹線的50Hz交流電不同的供電制式，故E2系為新幹線中唯一的雙電源制式車輛。



E3系

登場年份：1997年

營運時速：275公里

1997年開通的秋田新幹線，正式使用E3系電車，到了1999年，山形新幹線延至新庄，E3系1000番台亦於山形新幹線開始運行，到了2008年至2009年的時候，則製造了E3系2000番台，以代替先前行駛的400系。2014年，E3系完全退出秋田新幹線小町號的服務。



E4系

登場年份：1997年

營運時速：240公里

世界載客量最大的雙層高速鐵路列車，達1634人，行駛於上越新幹線。由JR東日本使用，主要行駛於東北、上越與長野新幹線，是繼新幹線E1系電力動車組後日本採用全雙層設計的高速鐵路車輛。

自E1系電車投入服務以來，服務需求不斷增加，而200系列車車齡漸高，JR東日本需要設計新車款，這款大載客量列車採用雙層設計，全數電車均被冠「Max」這個名字，兩端車頭形狀為抑制微壓波噪音使用「鴨嘴獸」設計，車身顏色使用白色加深藍色裙腳，兩色之間以一條黃線分隔。



700系

登場年份：1999年

營運時速：285公里

由JR東海及JR西日本共同開發，最高速度比500系的每小時300公里稍低，但生產與操作成本比500系便宜。主要行駛於東海道與山陽新幹線上作為部分希望號與光號列車使用。

700系列車車頭長9米，鴨嘴型設計，造型獨特被日本人暱稱為「鴨嘴獸」。2010年隨着N700系車輛投入「希望號」列車營運，700系車輛轉投入「光號」列車和「回聲號」列車班次運用。



800系

登場年份：2004年

營運時速：260公里

由JR九州開發，基本上是以700系列車E編組為基礎而建造。行駛於九州新幹線，成為第五代的「燕號」。雖然時速只有260公里，但配合九州地區多山特性而設計，擁有新幹線最高的過彎速度。



N700系

登場年份：2007年

營運時速：300公里

由700系改良而成，由JR東海與JR西日本共同開發，是首度導入擺式列車技術的第五代新幹線車輛，這種技術可以允許列車在通過彎道時不需要大幅度降低速度，最大過彎車速為285公里/小時，因此提高了平均旅行速度，該型號列車投入運行後，東京到大阪之間只需要2小時25分。



E5系/H5系

登場年份：2011年

營運時速：320公里

由JR東日本及JR北海道共同使用，JR東日本為E5，JR北海道為H5，E5系是為了東北新幹線的營運最高時速320公里的目標而進行開發，2011年開始以「隼號」為名在東北新幹線上運行，運行東京至新青森之間，2016年，H5系在新開通的北海道新幹線上運行。



E6系

登場年份：2013年

營運時速：320公里

秋田新幹線第二代用車，同時也是東北新幹線最高時速360公里目標為基礎所開發之列車。於2013年正式運行，接替E3系列車在秋田、山形兩條迷你新幹線上運營，最高時速可達320公里。



E7系/W7系

登場年份：2014年

營運時速：326公里

是JR東日本與JR西日本共同擁有的新幹線列車，JR東日本為E7系，JR西日本為W7系。配合2014年起北陸新幹線長野至東京段陸續汰換E2系及2015年北陸新幹線由長野站延至金澤站後而開發，2019開始取代上越新幹線E4系投入服務。



【令和時代】

E956

新幹線E956型電聯車，又被官方稱為「ALFA-X」，是由JR東日本訂購的實驗性新幹線列車。該列車將測試的技術，會整合至未來運行時速最高可達360公里的新幹線列車中。

E956型列車將評估兩種不同的車頭型：1號車端類似新幹線E5/H5系電力動車組的鴨嘴頭型，而10號車端則採用類似新幹線L0系磁浮列車的劍狀頭型。