每周一湯：菜乾陳皮淮山湯　清熱降火一流

夏日熱氣逼人，想為身體降火，不妨用菜乾煲成保健湯水。提起菜乾，相信不少人都會聯想到其好拍擋──鴨腎；其實除了這個惹味配搭外，還可以有哪些選擇？今次網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主介紹的菜乾陳皮淮山湯。



菜乾由白菜曬乾而成，素有「軟」、「甜」、「甘」為人津津樂道，其性微寒，味甘，有清熱除煩、潤肺燥、通利腸胃等功效，煲成湯水，味道清潤可口。有衣杏仁營養豐富，含有蛋白質、維他命E、膳食纖維、多種礦物質（如鎂質、鉀質、鈣質等）等，再加上其他材料，如陳皮、淮山、北杏等，令湯水更加滋潤。



【菜乾陳皮淮山湯】

材料：（4人分量）

菜乾 2扎

陳皮 1個

淮山 1両

北杏 少許

有衣杏仁 1両

蜜棗 4粒

豬骨 1斤



做法：

1.先將菜乾用清水浸泡20分鐘後，洗淨備用。

2.將其他材料用清水洗淨，如要加入豬骨，請先汆水備用。

3.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用文火煲1.5小時。

4.最後，加入適量食鹽即可享用。



功效：

清熱除燥，潤肝降火，滑腸