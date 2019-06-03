北角大強街 點解叫「大強」　原來譯錯咗！

相信大家身邊總有朋友名字中有個「強」字！而順理成章會稱他為阿強、大強，甚至是小強！至於位於北角的大強街，又為甚麼會叫「大強」，卻原來並非與某位「大強」有關，純粹是昔日翻譯出錯所致！



大強街的英文名字為Power Street，當中的Power，是因為此街鄰近北角發電廠，意思是指「電力」，但當時的人卻誤譯為「力量」，於是「電力」街便變成了有強大力量的「大強」街。



講到北角發電廠，老一輩的街坊相信都會對它有印象，這座1978年才關閉的發電廠，於1913年開始動工，卻因遇上第一次世界大戰，而延至1919年才正式投入運作，取代已不敷應用的灣仔發電廠。電廠成立前，北角屬當時維多利亞城的「邊皮」，隨着電廠的落成，以及因電廠而得名的電氣道（Electric Road）出現，繁榮的景象亦開始由銅鑼灣延至至北角，並引來東南亞華僑巨富郭春秧發展北角地區，將原來的糖廠用地改為住宅。



二戰期間，九龍淪陷後（1941年12月13日），北角發電廠更成為香港保衛戰抗擊日軍的前線，由百德新少校指揮的曉士兵團，一直堅守發電廠，36名成員都是年過半百、曾參與過一戰或其他戰爭的老兵，當中22人為香港電燈公司的雇員，他們的頑強抵抗，更令日軍要被迫改道向賽西湖前進。



戰後發電廠經多次擴建後，至1966年發電量已由啟用初期的3,000千瓦，增加至34兆瓦，可謂見證着港島的人口增加及發展。1978年發電廠正式關閉，並於1983年至1986年間分別改建為大型私人屋苑城市花園。