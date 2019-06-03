【深夜字聊】親熱當健身　諗起頭都暈

「一二三四，二二三四」聽到呢連串嘅數字，大家都知只有做運動時先至會講，卻點估到竟然親熱時用到呢？呢位女網民早前喺網上分享，指佢男友就有呢個習慣。佢表示：「唔知點解男友有個怪癖，就係喺親熱時會『一二三四，二二三四』咁嗌。我有次完事後問佢點解要咁叫，佢懶得意咁話可以幫自己Count數，Count吓每次衝咗幾多吓先至會發射，跟住有次佢忽然同我講，其實佢數嘅原因，係因為咁樣可以當做運動。聽到佢咁講，我真係想暈，佢當親熱係健身呀？男人真係無聊呀！」



網友神回應：



中女卡洛琳：佢係咪健身教練嚟？定係健身愛好者嚟㗎？如果唔係嘅話，點解會係咁數嘅。我明喇！佢當你係啞鈴呀！正如你話齋，佢真係有啲無聊。



BelindaWu：乜你男友會做埋啲咁破壞情趣嘅嘢㗎？搞到咁真係乜嘢氣氛都畀佢破壞晒。如果換成甜言蜜語嘅話，感覺會好好多囉。



月之故鄉：真係唔知啲男人點諗，我隻佬仲奇怪，佢鍾意邊做邊同我講電影或電視劇情，最離譜嗰次，佢竟然同我講波喎！我嬲到即刻叫佢停低，問佢可唔可以專心啲做。



原來咁樣：難怪我身邊唔少女仔Friend，佢哋都話同男友或老公啪啪啪愈嚟愈冇情趣，原來真係有唔少男人係咁。係呀，我都係呀，不過我唔係數次數，而係數拍子，因為我鍾意聽住歌嚟做嘛。