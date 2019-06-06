邪惡之最　英式Trifle

Trifle是傳統英式甜品，用蛋糕、忌廉、吉士、水果、啫喱等層層堆疊而成，英國人也習慣在Trifle中加入酒，食得之餘又飲得。（互聯網）

各位甜品Fans知道Trifle是甚麼嗎？這是一款已有幾百年歷史的英式甜點，有人把它的中文名譯成乳脂鬆糕，聽個名就知夠晒肥，事實上亦用到大量忌廉、吉士醬、蛋糕製作，假如忍唔到口不停食，包你可以極速增肥。YouTube的Emojoie Cuisine就示範了這款搶眼甜點的做法，最近食糭食到悶？不如試試自製這款甜品，食完先一次過努力減肥吧！



吉士醬材料：

蛋黃 3個

牛奶 300毫升

沙糖 60克

粟粉 15克



海綿蛋糕：

雞蛋 3隻

沙糖、低筋麵粉 各90克

牛奶 20毫升



忌廉：

鮮忌廉 200克

沙糖 6克



裝飾：

士多啤梨、藍莓、香草 各適量

士多啤梨醬 3茶匙



做法：

1. 將雞蛋、沙糖、低筋麵粉及牛奶搓成麵糰，焗成海綿蛋糕。

2. 接着製作吉士醬，將蛋黃與沙糖拌勻，混合粟粉，加牛奶攪拌。

3. 過篩後用慢火加熱，直至質感變得黏稠。

4. 把吉士忌廉倒在焗盤上，用保鮮紙封好，放入雪櫃冷藏。

5. 接着製作忌廉，將鮮忌廉與沙糖拌勻，放入雪櫃冷藏。

6. 把海綿蛋糕切粒，鋪在底層。

7. 淋上士多啤梨果醬及忌廉。

8. 用切片士多啤梨作裝飾，放藍莓後再加吉士醬。

9. 重複鋪上蛋糕、果醬、忌廉及吉士醬。

10. 面層以士多啤梨、藍莓及香草作裝飾，冷藏後即可享用。