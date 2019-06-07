飲食嘗識之港式咖喱又關馬拉事

提起港式咖喱，大家都會聯想到咖喱魚蛋、咖喱牛腩、咖喱豬扒飯這些庶民美食。事實上供應港式咖喱的地方通常都是快餐店或茶餐廳，往往最能夠代表地道的飲食文化。雖然不少印度人及南亞人在香港居住，不過港式咖喱並非由印度咖喱演變而來，與之最相似的反而是馬拉咖喱，今日就請連鎖式冰室助理總監朱佳偉師傅講解一下港式咖喱的特色。



與印度咖喱及泰式咖喱相比，港式咖喱味道偏甜，辣度較低，原因是混合了椰漿製作，而其他材料則分為乾料和濕料，乾料離不開薑黃粉、紅辣椒、薑、丁香、肉桂、茴香、肉豆蔻、黑胡椒等等，至於濕料就有洋葱、辣椒、生薑、蒜頭及其他蔬菜。想咖喱香滑惹味，放材料的步驟也有規定，首先會爆香濕料，出水後再放入乾料加水拌勻，最後一步將會加椰漿，這正是港式咖喱特別滑溜香甜的關鍵。



由於港式咖喱主要用來配魚蛋又或者直接用來撈飯，因此風味雖然跟馬拉咖喱相似，濃稠度方面卻比較稀，這跟馬拉咖喱會用沙嗲醬或麵粉調製，而港式咖喱只用水和椰醬熬煮有關。如果煮咖喱牛腩或咖喱雞會直接放入材料煮至入味，配搭吉列豬扒或吉列魚柳就會分開煮咖喱汁，保持香脆口感。