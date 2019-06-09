【Food Stop】咪走雞！揀啱品種先好食

最近受非洲豬瘟影響，新鮮豬肉供應有限，價錢上升幾倍以上，我美食婷身為精明的為食一族，當然不會捱貴豬肉，寧願轉戰牛或雞肉。提起雞，自然想起多個品種，原來揀啱雞品種來煮菜，能凸顯雞本身獨有的鮮味及添加口感。而我美食婷嘅一位雞檔相熟靚姐就提供唔少實用貼士，一於同大家分享。



清遠雞是來自廣東清遠的著名走地雞，又名清遠麻雞，因母雞羽毛上有如芝麻般的斑點而得名。雞味濃郁，肉質嫩滑，皮下脂肪較少，適合用來炮製成白切雞。但要留意蒸煮時間，以2.5斤為例，最佳時間為18分鐘，這樣便能避免肉質過老或太鞋口。相比起清遠雞，龍崗雞體形大好多，外形似個葫蘆，一般可達4至5斤重；有三黃一鬚的特徵，即是嘴黃、毛黃、腳黃及雞下巴有似鬚的短毛。由於雞身體積大，故肉多肥美，加上脂肪豐腴有甘香雞油。入饌宜先走油逼出雞油香味，再加入不同醬料炮製成雞煲。



至於大有名堂的三黃雞，曾是清朝時的貢品，雞身大小適中，約3至3.5斤重，至今仍是內地著名雞種。三黃雞標榜在農場自由放養，肉質鮮嫩，皮脆口爽。最佳烹調法是起肉或切件，以快炒或醬爆以凸顯肉嫩爽脆的獨特口感。



內地有三黃雞，本地就有嘉美雞。嘉美雞乃由本港農業研究所開發的雞種，出名皮白脂肪少。雞肉嫩滑富彈性，據說還含豐富的骨膠原，天然健康。由於肉質鮮香彈牙，不妨蒸或起肉凍食。

