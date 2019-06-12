法國街籃盛事Quai 54　Jordan Brand限定鞋款登場

每年六月都會於法國巴黎舉行的街頭籃球賽Quai 54，自2003年舉辦開始，每年都吸引到十多隊來自世界各地的街頭籃球隊伍參賽，發展至今十多年，Quai 54賽事已經變成一個集合籃球、音樂及街頭文化於一身的大型嘉年華，今年賽事就會於6月22日及23日在法國巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）舉行，歐洲籃球迷可以上網買飛親身到現場睇波感受熱鬧氣氛，但對於亞洲籃球迷就未必有咁嘅機會可以參與呢場街頭籃球盛事，但大家都毋須太過失望，因為自從2007年開始Jordan Brand成為贊助商後（之前幾屆贊助商係Nike），差不多每年都會為呢個籃球賽事推出特別版籃球鞋款，由最初每年一兩對到近年推出都係三四對起，你就知道Jordan Brand有幾重視呢個Quai 54街頭籃球賽。



早前，Jordan Brand就發布了今年Quai 54 Collection，當中除了一系列採用繽紛用色打造的服飾及配飾單品之外，當然唔少得籃球迷或者波鞋迷最關心的籃球鞋款，今年就分別會有Air Jordan 1 Mid、Air Jordan 8及Jumpman Diamond Mid三對設計登場，但可惜暫時只限於法國地區發售，之後會唔會登陸亞洲地區就有待確定，既然未知有無入手機會，不如重溫過往Nike及Jordan Brand曾經推出過的Quai 54限定鞋款「睇咗當買咗」。