Pet Pet聯萌：為喵星人而設的星級酒店

香港人很喜歡去旅行，然而卻有不少貓奴因擔心主子得不到妥善的照顧，而放棄外遊的機會。其實只要找到一間全面照顧到愛貓身心靈的寵物酒店，貓奴便可放心去旅行，例如旺角便有一間只招待貓咪的「貓季酒店」，不單止裝潢新淨清雅，更由4位本身亦有飼養貓咪的女生主理，更能深知貓咪們的喜好。



其中一位店主Freda，家中飼養了5隻貓咪，她認為坊間的寵物酒店大多空間狹小，所以她希望為貓咪提供舒適的空間，以及更好的照顧，所以決定與朋友開設貓酒店，她說：「主人當寵物是家人，所以我們很希望把寵物照顧得妥貼，而我們只熟悉貓咪的特性、飼養方法，加上貓咪是好害怕陌生環境，若再把牠們與狗狗放在一起生活，狗狗的吠聲會令到牠們不安，因此我們的酒店只招待貓住客。」



酒店設有4種不同種類的房間，分別為標準房、豪華房間、貓別墅，以及貓城堡，可因應客人的需要而選擇適合的房間，例如年老、剛進行絕育手術的貓咪，由於不適合跳躍，會建議主人為牠們選擇沒有太多層板的標準房。Freda直言不只當貓咪是住客，有時候她看到有些比較緊張的貓咪，她會花很多時間陪伴牠，希望與牠建立一個信任，令牠感受到酒店有家的感覺。Freda稱：「有些主人向我們Feedback，說貓咪回到家裏很不習慣， 因為主人不能如我們般、有這麼多時間陪伴牠們，我們聽後感到很開心，這是我們想做到的事，就是令到貓咪放心，而主人又安心。另外，我們亦希望藉着這個地方讓貓奴可以交流飼養貓的資訊， 因為我們招待過許多貓咪，發覺主人不小心向貓咪餵飼了不當的食物，又或是欠缺基本飼養貓咪的知識，所以當我們發現時，也會在卡上寫下建議，希望讓主人更了解愛貓。」