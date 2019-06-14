香港玩具節2019　入場狂掃限量玩具

具界年度盛事「香港玩具節2019」於6月14至16日一連三日在灣仔會展舉行，今年共有約35個參展商參加，展出各款最新最熱玩具產品，包括人形公仔、四驅玩具車、爆旋陀螺、動畫模型等，展場亦由上屆兩個展覽廳增至三個，總面積近一萬平方米，場地更大展品亦更豐富吸引，人氣焦點包括，全球限量600隻的黑金版韋機利、全球限量400隻的藍色特別版草薙京Figure，以及全球獨家發售的RX-7 Type RS-R 1997合金車，不單展品吸引，會場更設有攤位遊戲將讓大家一展身手，憑入場票尾更可換領精美禮品乙份，身為玩具迷的你又怎能錯過。



香港玩具節今年踏入第5屆，上屆一早就已有人排隊輪候入場，今次吸引力更勝往年，當中不乏一些會場限定的限量版玩具，好像KitzConcept出品的Macross黑金版韋機利，一反白色機身的傳統，機身以純黑為主色，加上金色條紋，塗裝上線極精緻，流露出動畫版沒有的神秘感，全球限量600隻，珍藏價值極高，同時更支援3種完全變形，駕駛艙及飛機頭燈部分更可發光，超時空要塞迷必買。如你是King of Fighter 98的粉絲，就要留意本土玩具品牌Storm Collectibles推出的草薙京藍色特別版Figure，衫褲由傳統的黑色改為藍色，除了本體外，更附設4個頭、2個髮型、5個絕招效果部件及2件衫，加上高可動關節及逼真的肌肉感，令Figure能擺出不同的造型，而且全球限量400隻，絕對是手快有手慢無。



Tomica合金車一向有不少車迷支持，而這款TOMYTEC MAZDA RX-7 Type RS-R 1997 （Sunburst Yellow）就更是Mazda車迷必搶的款式，它是它是MAZDA於1997年為了慶祝轉子引擎誕生30周年而推出的車款，外形有別於一般的RX-7 Type R，加上Sunburst Yellow顏色及鐵灰色呔鈴，像真度極高，而且定風翼及尾燈亦以RX-7第3代為基準重新設計，香港玩具節全球獨家發售，車迷不能錯過。此外，Tomica亦在會場設置了一個12m×3m的超大型火車場景模型，場景內火車路軌與PLARAIL道路縱橫交錯，製作得極仔細。此外，一眾巴士迷都極期待的「TOMICA KMB訓練巴士」玩具車，亦會在會場作全球獨家發售，兩側及後方則印有「請加入我們的行列」、「訓練巴士」字樣及九巴標誌，做工一絲不苟。



除了一系列最新最紅的玩具外，今年玩具節亦開闢了多個主題式展區，例如Disney Motors 10周年紀念展覽區，展出不少在香港從未曝光的手稿插畫，可以近距離睇到一眾以Disney人氣角色為藍本而設計的可愛車款，同場更展出多款Disney Motors模型，絕對是拍照打卡熱點。而在人形公仔Licca展區，除了多款最新Licca產品外，更安排有穿上Licca服飾的模特兒現身與粉絲合照。此外，今年玩具節更會於6月16日舉行《爆旋陀螺 擊爆戰魂‧G 香港玩具節爭霸戰》大賽，雖然參賽名額已滿，但可以欣賞到一眾爆旋陀螺高手為爭奪冠軍而展開連場激戰，爆旋陀螺迷必睇，而為照顧一眾資深玩具迷，更設有懷舊玩具墟展區，展出過萬件懷舊玩具，而玩具站特賣場更會推出一系列超經濟抵玩的玩具，最平$100/5件起，絕對是掃貨熱點，還有B.Duck彈床遊樂區及B.Duck攤位遊戲區，最適合大人細路一齊玩。



相關資料

日期:

6月14日(星期五) 10am-9pm

6月15日(星期六) 10am-9pm

6月16日(星期日) 10am-8pm

地址: 灣仔香港會議展覽中心展覽廳3B,3C &3D

門票： HK$30/張



