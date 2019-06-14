營事檔案：洋葱香煎牛肉　最佳營養拍檔

洋葱很少作為主菜，多數也是作調味用，其實洋葱也有它所含的營養價值，這次就先細說洋葱的好處吧！



【洋葱熱量低】

洋葱的熱量低，幾乎不含脂肪，而且含有多種硫化物，可有助降低體內血脂及血糖。同時，洋葱含有豐富鉀質，有助身體去除多餘水分，並有降血壓的效用。此外，洋葱也含有豐富維他命C，能提高身體的免疫力，減低細菌入侵的機會，維他命C亦可以有助體內鐵質的吸收。洋葱含有豐富膳食纖維，可有助促進腸道蠕動，並帶走腸道內的毒素，維持腸道健康。用膳時，也需要留意是否能吸收充足的膳食纖維，它可以延長我們的飽肚感，避免進食過量。



【牛肉鐵質高】

牛肉含有豐富蛋白質，並提供所有人體不能製造的必須胺基酸，來維持身體機能，並促進體內細胞的更新。鋅質也是能夠強化免疫系統的元素，促進傷口的復原，更能維持皮膚和毛髮的健康。牛肉含有豐富鐵質，有助身體製造紅血球，有效預防缺鐵性貧血。牛肉和洋葱兩種食材一同進食，洋葱中的維他命C，能加強身體對鐵質的吸收，可說相得益彰。



【洋葱香煎牛肉】

材料：

牛肉 100克

洋葱 半個



調味料：

油 適量

味醂 2茶匙

胡椒粉 少許

鹽 適量



做法

1.牛肉切成一口大小；洋葱洗淨、去皮及切約1厘米的厚片，備用。

2.起油鑊，先撒上少許鹽及胡椒粉，將一口牛煎香，盛起。

3.再下洋葱片，加少許鹽及胡椒粉將兩邊煎至焦香。

4.最後灑上味醂調味，盛起即可。



吳耀芬（Kathy）認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。