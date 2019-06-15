【Foodstop】識得食　梗係食日本豚

之前上水屠房有豬隻被驗出非洲豬瘟，經過全面清洗消毒到6月頭先重開，就算最近作有限度供應，肉價飆升，食同唔食都牙痛咁聲，我美食婷就梗係即刻介紹佢哋食日本豬啦！不過傾落先發現好多人只知道日本豬肉特別貴，但就唔清楚有幾特別，今日一於同大家分享下。



「猪」「豚」咪攪錯

首先講下日文中「豬」和「豚」的分別，日文中「猪」（いのしし）解作山豬、野豬，而可以飼養兼食用的豬隻則叫「豚」（ぶた），所以記住我哋食的是「豚肉」而非「猪肉」。



養豬數千年

至於日本人食豬的歷史可追溯至彌生時代（公元前10世紀到3世紀中期），出土文物顯示當年已有豬骨遺迹，而《日本書紀》、《萬葉集》、《古事記》等古籍亦有養豬的記載。不過以前只有貴族同有錢人先有機會食豬，直到明治維新以後先開始普及到人人有得食。



試過日本豚肉都會覺得肉質特別鬆化，甚至同和牛一樣入口即溶，全因日本人養豬非常講究，其中一種「三元豚」就係由黑豚、白豚同赤豚3個優質品種混種而成，濃郁的香氣非普通豬肉可比。



沖繩Agu豬最鮮味

講到歷史最悠久的豚肉品種，必定要數琉球王國時代已開始飼養的沖繩「Agu豬」。這種豬與西方品種交配改良培育而成，因繁殖困難曾一度瀕臨絕種。由於「Agu豬」脂肪的溶解溫度比一般豬肉低，因此容易感受到油脂在口腔中化開的感覺，牠的鮮味成分比普通豬高出10倍以上，就連氨基酸與維他命B1都較一般豬隻高，但膽固醇卻只有其他豬的1/4，好食之餘亦較健康。



熊本SPF豬最健康

「熊本豚」是另一種日本著名豚肉，最出名的品種就有「熊本SPF豬」。SPF指無特定病原，意思是指這種豬不帶有特定病原菌，並不容易生病。「熊本SPF豬」在無污染的環境下成長，一出世就食高級飼料同飲礦泉水，可能因為這個原因所以成長速度特別快，其他豬可能要200日才長大，但牠們大約180日已經可以攞去賣，年紀小肉質自然分外鮮嫩，而且不會有豬肉的腥臭味，難怪大受歡迎。



鹿兒島黑豚最矜貴

與黑薩摩雞、黑毛和牛並列為鹿兒島「三黑」的「鹿兒島黑豚」亦是著名日本豬種，當年有豬農將原產自西歐伊比利亞半島的伊比利亞黑毛豬引入再配種培育而成，雖然價錢貴但去到鹿兒島旅行都一定會試，黑豚肉涮涮鍋更是當地名物。