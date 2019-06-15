父親節　剪個油頭做型爸！

如果要為一款髮型定一個年齡限制的話，油頭（Pompadour）嘅「合法年齡」應該適用於30歲或以上男士。雖然冇明文規定十零廿歲唔油得頭，但通常開始會去Barbershop剪髮而唔再去Salon的，大多數都是30出頭的男士，未必一定位位都事業有成，但普遍都開始成為人哋老公甚至一位新手爸爸，希望從一個整齊企理髮型開始，建立初熟男士或父親應有形象。趁住聽日就係父親節，特別介紹Barbershop油頭文化，並邀請人氣Barbershop主理人Adam Chan，跟男士分享相關歷史及知識。



【細說油頭文化】

可能好多人都認為髮型和衣着一樣有潮流，當男生被千禧年後的「飛輪海頭」、「棒棒堂頭」又或者「都敏俊頭」洗禮過後，貼服令立的油頭就好似係放眼當下唯一選擇。其實油頭的定位根本就如—件白恤衫，實在不存在任何「興定唔興」問題，只在於你個人鍾意與否。油頭於上世紀30年代的歐美等地，差不多是男士指定髮型，正如返學着白恤衫一樣咁理所當然。於香港50年代左右開始出現舊式理髮廳，其實亦是從西方Barbershop演變過來，服務對象同樣是男士，除剪髮外亦提供剃鬚服務。只是80年代香港經濟起飛，男士們開始鍾意去Salon，貪其剪髮之餘亦可以染髮及電髮「整色整水」，變相令傳統舊式理髮廳逐漸式微。



【Barbershop點止剪髮咁簡單？】

隨着美式復古文化及紳士造型興起，男士們近年重投這種層次鮮明、輪廓突出兼且散發陣陣男人味的髮型，所以近4、5年Barbershop於香港如同雨後春筍般出現於街頭巷尾，當中由Adam Chan主理的Hair House Barbershop by Adam Chan，就堪稱城中知名度極高的Barbershop。擁有近20年剪髮經驗的Adam一直希望專注追求男士髮型精髓，所以2013年於中環開設第一間Barbershop，顧客清一色為男士，而且只提供剪髮及剃鬚服務，不像一般Salon會有電髮及染髮，其後生意穩定後再於灣仔開設分店，而他本人亦長期駐守此店。



若想找Adam或旗下Barber剪油頭記得提前預約，因為頭髮生長速度大約1個月1cm，但0.5cm增長就已經會影響油頭的Fading效果，所以普遍男士需要3個星期左右就修剪1次。因為去Barbershop次數相對頻密，而且場內基本上只得男士，無論是客人與Barber或客人與客人之間的關係亦容易變得熟落。因此Barbershop除了是父親們整理儀容的場所外，亦是男士們聚埋「打牙骹」、講吓車經兒女經減壓嘅好地方。



【Interview】

Q：可以講講你與油頭及Barbershop的故事嗎？



A：「父親過往是搭棚師傅，需要戴安全帽工作，所以差不多十日便帶我去同一間上海理髮廳飛髮，跟理髮師的關係就像好朋友，話題圍繞跑馬及飲飲食食。自己19歲時誤打誤撞學剪髮，不太習慣同女顧客講名牌手袋或明星是非，心入面一直想開一間類似小時候光顧的男士理髮廳，於是暗地裏鑽研男士經典髮型及剃鬚技巧，到2013年終於實現夢想，成立了Hair House by Adam Chan，到2014年開始教授客人油頭技巧甚至成為旗下Barbershop理髮師，到現時兩間分店都會致力保持傳統男士髮型精髓。」



Q：香港昔日盛行的舊式理髮廳與現時的Barbershop風格相同嗎？



A：「Barbershop由古希臘、埃及、滿清到法屬上海、英屬香港，全都各有獨特變奏，例如：英式剃鬚用熱毛巾而意大利卻不用，美國因衞生條例不能用Shaving Brush。香港五、六十年代都存在廣東及上海理髮廳兩種形態；上海人普遍較高傲，所以理髮廳一定是大體整潔，而大多巷仔理髮廳都屬廣東人開，比較隨便率性，各有風味。我出生於1981年，Barbershop風格亦受英美日文化影響，其他香港現時的Barbershop亦各自有店主個人風格。」



Q：一個剪得好的油頭與父親形象有何關係？



A：「經典油頭取決於Silhouette精準及Fading之均勻，Silhouette要夠直，Fading青位漸變要均勻。硬朗Side Part油頭或清爽Crew Cut都能令每位父親看起來精神有型，接送放學、見家長大方得體，早上只要快速塗抹髮蠟即可。經典油頭線條歷久不衰，不想隨波逐流之父親們更可於Barbershop的45分鐘理髮時間內，享受男士專屬時光。」