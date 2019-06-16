體檢要知： 「甚麼是磁力共振、電腦掃描、正電子掃描？」

在我的醫學診斷中心，每天都有不同的病人來做不同的檢查：MRI、CT、PET-CT、Ultrasound、X-ray等等。 常常有病人及醫生問我，究竟某個情況或疾病應該用 CT或者是MRI較為合適。也常有病人問我，究竟他是否需要做PET？的確，不論是 CT、MRI或PET scan，儀器看上去樣子都差不多：好像一個冬甩。今天不如和大家分享一下，究竟這些不同的高端影像診斷技術有甚麼分別。



電腦掃描（CT）

CT 的英文全寫是「Computed Tomography」， 中文全名為「電腦斷層掃描」。病人在檢查進行時平躺進入儀器（冬甩）。 冬甩的內部有一個高速旋轉的X光源。X光從360度穿過身體後，經過電腦計算形成影像，透視身體內部。由於牽涉X光，所以CT是有輻射的。CT最大的優點是快速及高解像度。只需要一下心跳的時間，便可將整個心臟冠狀動脈看清楚。最大的缺點便是輻射，但現在的CT輻射劑量都很低，對身體不會構成嚴重傷害。



磁力共振（MRI）

MRI的英文是「Magnetic Resonance Imaging」， 中文是「磁力共振」，相信大家一定不會陌生。這個冬甩的原理是透過強大的磁場（地球磁場數萬倍或以上）令氫原子振動並釋放訊號，再由複雜的電腦換算形成影像。人體有大量水分提供氫原子，令MRI在許多器官都很有用處。MRI最大的優點是沒有輻射。而它的軟組織分辨率（soft tissue contrast）也遠比CT優勝。最大的缺點是速度慢：一般的檢查都需要十五分鐘或以上。而有人造耳窩，舊式心臟起搏器，或患有幽閉恐懼症的病人不能進入MRI，構成限制。



我應該做CT還是MRI？

由於MRI擁有很高的軟組織分辨率，檢查腦部、鼻咽、脊柱神經、椎間盤、肌肉、關節如膝頭的十字韌帶和半月板，盆腔等等是首選。而身體一些缺少水分的地方，例如肺部、骨頭，以及需要快速技術的如冠狀動脈等，CT便是首選。無論是CT或MRI，都可能需要注射顯影劑。



正電子掃描（PET）

PET全名叫「Positron Emission Tomography」中文為（「正電子斷層掃描」）， 是屬於核子醫學的技術，和上述兩種最大的不同是，它屬於功能性（functional）的檢查（CT 和 MR 是結構性（anatomical）檢查）。 病人需要注射帶有放射性的藥物（一般來說是葡萄糖），如身體有癌細胞、炎症、感染等等，其活躍性會被顯示出來。如果以攝影來做比喻的話，PET scan就像一個紅外線相機，而CT就是一部高清數碼相機。現在很多癌症病人進行的PET-CT scan就是結合了PET的功能性及 CT的結構性檢查，所以非常全面。



當然，每個病人都應該和醫生小心討論，並結合臨床病徵，以便決定最佳的診斷方法。



放射科專科許其達醫生