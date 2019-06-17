【教樂事】環境教育：全方位學習

當海龜被發現死於過量吞噬塑膠，臭氧層的破洞估計又要到2060年才被全面修復。面對全球環境污染日趨嚴重，地球資源日漸衰竭，加上氣候變化，農地缺失等一幕幕影響地球生態的景況愈演愈烈，要讓地球好起來，除了全球各國恪守彼此共識的環保政策外，向下一代貫注「珍惜資源愛地球」一類環保觀念，刻不容緩。



校園內，環境教育向來是「價值教育」中的一個重要範疇，然而推廣環境教育並不是個別學科或課堂的單一事件，實際上是全校上下也可共同參與的全方位學習過程。



【「魚菜共生」糧食永續】

近年學界流行引入一種結合水產養殖〈養魚〉與水耕栽種〈無土耕種〉，讓魚和菜在水中再因應環境互動而促進生長的「魚菜共生」技術，那是一項可在不同情況下作為永續糧食的生產方案，其可取之處在於小至案頭桌面，大至商業漁農業都適合採用，是為環保再生的一大貢獻。



【全校恪守4R】

學校因為文書需求大，故在環保對策上，也可先從學校行政方面入手，並按4R為框架──Reduce（減少使用）、Reuse（重複使用）、Recycle（循環再造）及Replace（替代使用）及指引，讓全校師生都效法跟從。



Reduce（減少使用）

關於減少使用層面，校方應當鼓勵學生午飯時自備餐具，從而減少對即棄產品的依賴，同時也要呼籲學生吃掉整個午餐飯盒，減少廚餘。而校園內的洗手間，亦可採用按掣式選擇沖水用量，節省用水。



Replace（替代使用）

在替代使用的原則下，學校可透過安裝互動電視屏幕替代粉筆以減輕空氣污染；課室內的空調和照明亦可選購一級能源標籤以求節省用電。此外，自製有機清潔液、肥料或肥皂等環保物品，也有助化學污染的蔓延。



Reuse（重複使用）

校服可以重複使用，故學校如能於每一學年建立回收物資基制，便可杜絕浪費。每年大量派發的紅封包，間接造成紙張濫用，其實也是回收之列。只要略花心思更可循環再用，將之變成雅致的藝術創作，賦予它第二生命。



Recycle（循環再造）

紅封包可以循環再造外，廢紙、膠樽及鋁罐等當然也可循環再造。坊間便有藝術家主動將枯木收集，然後將之打磨、雕琢，再加入設計點子，便把大堆棄置木材轉化成孩童玩物，如三輪車或精美傢俱等，化腐朽為神奇。



至於全方位學習一環，香港設有不同類型的環境教育學習設施，如水資源環境教育中心、零碳天地、瀕危物種資源中心或塑膠資源回收分類中心等……學校若可安排學生走出校園，透過參觀形式各異的主題設施，定能加深同學對環境議題的觸角及認知。如以聲音污染為主題，探討不同分貝音量，究竟對人體健康有何實質影響？學生可透過編程方式，自行設計出音量探索裝置及減少聲音的模型；也可通過設計太陽能車，從而認識再生能源在日常生活中的應用原理。



許定國

佛教黃焯菴小學校長

教育碩士（課程與創新教學/資優教育）

從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育

現任香港課程發展議會委員

曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、

「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」