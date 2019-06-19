Range Rover P400e LWB Autobiography　混入豪門

搭載Plug-in Hybrid 系統的全新Range Rover P400e LWB Autobiography首度引進香港。據廠方公布，此車行每100km只耗3.3L油(WLTP)，以目前油價計算不到$0.6/km，十分慳油。



全新輸港的P400e搭載由2.0L 四缸Ingenium渦輪增壓引擎及 85kW電動馬達混合動力系統，綜效馬力達404ps。搭配8前速自動波箱及備有Parallel Hybrid及EV兩種駕駛模式，在一般情況下已預設為Parallel Hybrid行駛。若想以純電模式行駛，駕駛者可透過按下設於旋鈕式波段選擇器後方的EV鍵啟動。車載的13.1kWh鋰電池，在滿電的情況下可提供最多50km的零排放純電續航力。



規格表

車型：五座位插電式混能SUV

動力系統：2.0L四缸渦輪增壓引擎及 85kW電動馬達

綜合馬力：404ps/5,500rpm

最大扭力：640Nm/1,500~4,000rpm

傳動：八前速自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：6.8秒

極速：220km/h

綜合油耗：3.3L/100km(WLTP)

車身體積：5,200×2,073×1,868mm（長×闊×高）