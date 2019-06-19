生活夜校：日本自駕遊冷知識　玩得醒目又安全

想去日本旅行但又嫌要拿着笨重行李趕火車太辛苦，自駕遊是不錯的選擇，但無論你在香港駕車幾有經驗，去到日本人生路不熟，就算有GPS帶路都要留意一些與香港不同的小規則，小記就搜括了一些日本自駕遊冷知識，了解的話就能更醒目及安全地在日本自駕遊啦。



租定ETC卡付款更簡單：

日本有不少收費的高速公路，駕駛者可在出入口停低車支付現金，不想那麼麻煩的話，可以在租車公司租借ETC卡，只需將ETC插入車內的卡槽，就能在出入口自動記錄金額，最後還車時才支付給租車公司，簡單得多。其實駕駛者可以透過GPS導航揀選是否選擇行高速公路，通常有最快路程、最平路程等選擇，行高速公路當然最快但最費用亦是最貴，研究行程時要考慮清楚。



見到綠燈都要三思才轉彎：

在香港駕車時如見到交通燈是綠燈，就不用想那麼多可以前行或轉彎，但在日本的十字路口，當你睇到綠燈時前行固然無問題，但轉彎時就要留意了，因為你睇到綠燈時旁邊線對頭車道也會是綠燈，那時就要在虛線格內等候，直至沒有對頭車駛過才可以轉彎，而轉彎時亦要留意有沒有人行過馬路，對於習慣見綠燈就可以衝的香港司機，是一大陷阱。



冬天訂定雪胎或雪錬：

不少港人喜歡冬天去日本玩，租車時要預訂雪胎或雪錬以防冼軚，有人以為就算網上預約時無訂雪胎，去到當地租車公司時觀察到天氣真的下雪時，才拜託職員換上雪胎也不遲，但其實如果你無一早網上預訂，租車公司往往是不會準備定雪胎或雪錬的，到時才遇上大雪天氣就麻煩了。



認清保險安心駕駛：

去日本自駕遊租車公司都會強制司機購買保險，強制保險一般都會包括第三方及乘客的人身傷亡，但多數不包括財物損失，而且司機在租車前亦應該與租車公司訂明「墊底費」，若汽車不幸被撞毀，司機只需付墊底費，其餘損失由租車公司承擔，當然如墊底費較低，租車費用便會較高，而且如車子損壞而令租車公司在一段時間內無法把該車出租，司機就有機會負擔營業損失，亦即所謂營業損失賠償NOC (Non-Operation Charge)。