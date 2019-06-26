救世煮之浸：瑞士汁浸雞翼

今時今日，唔係話要廚藝超群，煮到識飛至可以入廚，只要肯試肯煮，人人都係大廚，之不過除咗煎炒煮炸之外，大家又識唔識燒燜煀扣等烹調方法呢？其實唔需要識晒，起碼知己知彼，學多一兩道板斧，有人問起都唔會口窒窒吖麻！

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相信大家對「浸」這種烹調技巧相對於貼、凍、拌等更為熟悉，因為外出用膳，在餐廳食府餐牌上總有好幾道浸煮菜式，包括金銀蛋浸時蔬、油鹽水浸海產、豉油王浸雞翼等等。



何謂「浸」？其實是指將原材料加工處理後，以調味料先醃漬、煮或炸等處理，然後放入滷汁或湯汁中進行浸泡，使其入味成菜的加工過程，而經「浸」的食材零舍入味。這種烹調方法最最最大好處，是肉食不易煮過火，肉質亦能保持軟嫩，食味與口感俱佳。



今日就趁機教大家炮製一味大小朋友都愛嘗的瑞士汁浸雞翼（其實即是甜豉油雞翼），做法非常簡單，省時的話，可以直接用「瑞士汁」炮製，或自家以生抽及老抽等調製，用完記得隔油隔渣存放於凍格中，下次再用時取出直接放入煲內，加香料及醬油等煮滾即可再浸煮其他食材，甚至用來炒河粉、烏冬等麵食，一如滷水般，是一款可以「傳承」的醬汁。



瑞士汁浸雞翼



材料：

雞翼 1磅

老抽 350毫升

生抽 150毫升

雞湯 250毫升

冰糖 65克

玫瑰露酒 1茶匙

薑 適量、2片

葱 適量



做法：

1. 清水下適量薑葱煲滾，放入雞翼汆水1至2分鐘，取出過冷河。

2. 生抽、老抽、薑、雞湯、玫瑰露酒及冰糖以大火煮滾。

3. 冰糖煮溶後放入雞翼，見到醬汁再次滾起後冚蓋。

4. 煮多3分鐘後熄火，不要開蓋，浸焗多15至20分鐘即成。

