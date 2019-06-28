全新第六代Hiace駕臨

豐田（Toyota） Hiace素以耐用和實用見稱，好力夠爽，又少嘢壞，拍住搵食，天下無敵。如今這輛日系Van王終於抵港喇！



全新第六代Hiace，車長達5,265mm（+570mm），軸距為3,210mm（+640mm），增加了20mm至1,950mm的車身闊度，亦使其成為同級最闊。新Hiace裏裏外外都注入了MPV元素，其中最具話題性的，莫過於擁有MPV般的長車頭設計，賣相討好。輸港有標準版及豪華版，兩者最大分別是後者的面罩採用鍍鉻裝飾，還配備雙電趟門、電索尾箱門和車頭霧燈等。車廂內，儀錶板、中控台、多功能軚環全屬新設計，而且標準配備特大輕觸式屏幕音響系統兼對應後泊鏡頭。



動力方面提升不少，搭載2.8L直四缸渦輪增壓柴油引擎，配上新升級六前速+/-自動波箱（標準版及豪華版），亦提供六前速棍波（只限標準版），最大馬力176ps（+25ps），至於最大扭力，棍波版為420Nm，可於引擎轉速1,400~2,600rpm全數釋出；自動波版則高見450Nm/1,600~2400rpm，行車更爽更好力。