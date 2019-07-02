神愛世人　誰人受痛苦被懸掛在木頭

意想不到，近日宗教竟成為我城的一股「新」力量，不少人都驚訝於聖詩為紛擾心靈所帶來的平安和靜默，事實不少歌手都有以流行曲形式演唱「福音歌」，由於旋律動聽，歌詞有意思，就算沒有宗教信仰者，都會深深被打動，其中《愛是不保留》不論是婚禮、K房、畢業禮、喪禮又或很多歌唱比賽都非常流行，簡直穿梭生死、貫穿人間與天堂地獄，而無論男女歌手、是否基督徒都有不少曾翻唱此曲，不過這麼多版本中，不能否認以林志美姐姐的演繹最動容。



關於《愛是不保留》的來歷，坊間一直以為是因着2004年福音電影《天作之盒》而來，又或是為了紀念「沙士」而寫，但身為包辦作曲填詞的盧永亨先生於社交網自述，身為基督徒的他，向來有自創歌曲讚美基督，以及利用歌曲來作記述自己靈修過程的習慣，所以《愛是不保留》嚴格來說是一首「自娛」的詩歌，不過在偶然機會下，此歌成為了福音電影主題曲又大受歡迎，盧先生謙稱《愛是不保留》「只是既簡單又非專業的作品」而已。點都好，《愛是不保留》的確跟電影一起感動萬民而大流行，電影是以SARS疫症期間，在前線對抗疫症而殉職的謝綺雯醫生與丈夫劉俊興的愛情故事為骨幹，藉以紀念2003年香港爆發SARS時殉職的屯門醫院謝婉雯醫生。現實生活中，謝醫生的丈夫陳偉興醫生因為癌症而早逝，但謝醫生一直堅強地如常生活和工作，而SARS爆發初期，謝醫生自願加入搶救SARS病人的行列，卻不幸感染病毒而身亡。



《天作之盒》的導演關信輝，為了讓電影表達謝醫生與丈夫真實的一面，開拍前走訪了二人不少親友、同學、同事甚至病人，才知道陳偉興醫生生前是一位樂觀幽默，經常為身邊人及病人帶來歡笑的醫生，跟人如其名、溫婉斯文的謝婉雯醫生相當匹配，所以電影中由謝君豪飾演的劉俊興醫生常常搞笑，甚至面對頑疾時仍不忘鼓勵同路人，劉醫生請謝醫生好好地活下去，不要浪費生命，事實不論電影或現實中的謝醫生都克盡己任，落力拯救病人，而活在亂世中的人民，也應該以個人信念好好生存，我們不生恨，要努力連結愛與光來迸發慈悲力量，清洗惡念並咬緊牙關生存下去。黑暗於袮，無異光明。





《愛是不保留》

作曲：盧永亨

作詞：盧永亨

主唱：林志美



常聽說世界愛沒長久 那裏會有愛無盡頭

塵俗的愛只在乎曾擁有 一刻燦爛便要走



而我卻確信愛是恒久 碰到了你已無別求

無從解釋不可說明的愛 千秋過後仍長存不朽



誰人受痛苦被懸掛在木頭 至高的愛盡見於刺穿的手

看 血在流反映愛沒保留

持續不死的愛到萬世不休



惟求奉上生命全歸主所有 要將一切盡獻於我主的手

我已決定今生再沒所求 惟望得主稱讚已足夠



而我卻確信愛是恒久 碰到了你已無別求

無從解釋不可說明的愛 千秋過後仍長存不朽



誰人受痛苦被懸掛在木頭 至高的愛盡見於刺穿的手

看 血在流反映愛沒保留

持續不死的愛到萬世不休



惟求奉上生命全歸主所有 要將一切盡獻於我主的手

我已決定今生再沒所求 惟望得主稱讚已足夠



誰人受痛苦被懸掛在木頭 至高的愛盡見於刺穿的手

看 血在流反映愛沒保留

持續不死的愛到萬世不休



惟求奉上生命全歸主所有 要將一切盡獻於我主的手

我已決定今生再沒所求 惟望得主稱讚已足夠





聽歌時間：https://bit.ly/2KPheQn

