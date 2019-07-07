美食婷：龍蝦敎室　達人教點揀點整

香港人出名鍾意食海鮮，特別是啖啖肉又鮮甜的肥美龍蝦，連嘴刁又識食的美食婷亦是捧場客。大家又知唔知龍蝦其實有很多品種，產地水域各有不同，肉質、味道與烹調方法亦因而有所不同。



我美食婷食嘢雖然叻，講到點揀點整龍蝦就唔敢扮代表，一於請來大師級前輩、本地一個高級中菜飲食集團的話事人黃永幟（幟哥）過幾招畀大家喇！



擅長烹調優質海產，甚至設有自家船隊的幟哥表示，香港吃到的龍蝦通常來自澳洲、美加、菲律賓、印尼及南中國海，但本港正值休漁期，現在可吃到的龍蝦均是進口，包括美加的波士頓龍蝦、澳洲的石龍、花蝦及紅龍、菲律賓青龍，以及法國藍龍。



澳洲石龍 肉質爆脆

以澳洲龍蝦為例，石龍的肉最為爽脆，橙紅色的蝦身布滿白點，是澳洲龍蝦中的極品，因此價錢亦是最貴的。最佳烹調方法是薑葱炒或上湯焗至9成熟，保持肉質爽脆。至於紅龍就來自澳洲西部，全身紅噹噹，肉質較為軟腍幼嫩，不宜大火烹調，以免令肉質變得又鞋又老，只需以低溫慢煮或浸煮即可。而花龍就以蝦殼色彩繽紛、紋理清晰而得名，除澳洲南部外，菲律賓及南中國海都可捕獲。花龍最大可重至4、5斤，肉厚鮮甜，適合做刺身或以上湯輕灼來品嘗。



本地龍 鮮味清甜

擁有兩個大鉗的波士頓龍蝦對大家來說絕不陌生，肉質彈牙又鮮甜，常以焗或燒的烹調方法來保持原汁原味。至於菲律賓青龍又名本地龍，是南中國海一帶常捕獲的品種，較澳洲龍蝦細小，雖然肉也較少，但勝在鮮味重、肉清甜，一般做法是開邊蒸，又或者配搭一些如蛋白的淡味食材來烹調，凸顯鮮味。



法國藍龍 基因變異

藍龍被譽為龍蝦中的貴族，而來自法國布列塔尼（Brittany），每年6至8月是盛產期，其身之所以呈藍色，據說是由於罕見的基因變異，故產量特別少，而蝦殼顏色愈藍就愈罕有，被視為最矜貴的海產之一。藍龍肉質富彈性及海洋氣息，不用多加調味，直接蒸或煮，已能嘗其原始鮮味。



揀手貼士 精靈眼夠生猛

想揀靚龍蝦，幟哥直言，最好選活口生猛的來入饌，一般冷藏貨可能經長時間儲存，鮮味流失。就算是活口龍蝦，也建議留意眼睛，要夠精靈才證明夠生猛。